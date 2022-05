Al Cep un nuovo spazio sociale con il Circolo Arci Popolare

Uno spazio sociale prende vita nel quartiere del Cep dove la Asd Nuova Polisportiva Popolare Cep dà nuova forma allo storico circolo Arci - Casa del Popolo. Sabato 14 maggio l'associazione inaugura e rilancia uno spazio di socializzazione, aggregazione, sport, ricreazione, musica e cultura con il nuovo Circolo Arci Popolare Cep.



"Un presidio che coniuga la vecchia tradizione di insediamento operaio sul territorio, la promozione dell'attività sportiva e la necessità di un presidio per dare un contributo al contrasto ai rischi di scivolamento di fasce di popolazione verso la marginalità sociale e culturale - sottolineano dalla polisportiva - grazie ad un accordo tra Unità Cep, che resterà come associazione culturale, e Popolare Cep che invece gestirà la somministrazione e l'organizzazione di eventi, prende vita uno spazio che apriamo alla fruizione del Villaggio Cep e dell'intera città. Vogliamo dare un punto di ritrovo e di riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a tutte e tutti. Un luogo accogliente dove ritrovarsi per praticare svariate attività, o più semplicemente prendere un caffè o un aperitivo in compagnia degli amici discutendo di sport, cultura, musica e argomenti di attualità".

L'inaugurazione è in programma sabato 14 maggio alle ore 18:45 quando i presidenti di Popolare CEP ed Unità, i membri dei rispettivi consigli direttivi e la presidente del Comitato Arci di Pisa illustreranno alla cittadinanza questa nuova realtà nella storica sede della Casa del Popolo in via Boccherini 14.