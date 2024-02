Taglio del nastro per il 'nuovo' Circolo Cheli di San Miniato

E’ stata una festa bella ed emozionante quella organizzata al Circolo Cheli di San Miniato lo scorso venerdì 9 febbraio per festeggiare la conclusione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali dell’associazione e per presentare programmi e progetti. “Gli ambienti del Circolo sono tornati all’antico splendore - ha dichiarato il presidente Stefano Niccoli - grazie ad un consistente investimento oggi la nostra associazione può guardare al futuro potendo contare su di una sede non soltanto molto bella e molto grande, ma anche in piena efficienza e sicurezza, in grado quindi di ospitare ogni genere di iniziativa, a partire dagli eventi culturali per i quali vogliamo coinvolgere le migliori energie e professionalità, ad altre iniziative di carattere sociale o di convegnistica e promozione aziendale, con un occhio di riguardo però a tutto quello che punta, prima di tutto, a favorire l’incontro e il confronto tra le persone e quindi la socialità del centro storico della nostra città. Da soli non ce l’avremo mai fatta - prosegue Niccoli - e pertanto, a nome di tutti gli associati, rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti i sostenitori, a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e dal Gruppo Conciario CMC”.

Sono intervenuti per i saluti e per esprimere condivisione nei confronti dell’iniziativa del Circolo il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Avv. Giovanni Urti, il sindaco di San Miniato, dott. Simone Giglioli e S.E. Mons. Giovanni Paccosi Vescovo di San Miniato che dopo il suo intervento di saluto ha benedetto i locali dell’associazione.

Dopo gli interventi i soci del Circolo, con le autorità e tutti gli altri intervenuti si sono intrattenuti nella sede dell’associazione per un piacevole momento di convivialità grazie al buffet offerto dallo chef Gilberto Rossi del Pepenero di San Miniato.