Ecosostenibilità e spreco alimentare: inaugurata la 10° edizione di 'Banchi di gusto'

Ecosostenibilità e lotta allo spreco alimentare ma anche valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, solidarietà, vendita diretta, artigianato-artistico e show-cooking di prima categoria realizzati in sinergia da chef, scuole e produttori locali. Taglio del nastro questa mattina, sabato 13 novembre, alla presenza del presidente territoriale CNA Pisa Francesco Oppedisano e dell'assessore alle Attività produttive Paolo Pesciatini, per 'Banchi di gusto', la due giorni a cura di CNA Pisa e Toscana Sapori che per la sua decima edizione dà appuntamento oggi e domani in Logge di Banchi.



Presenti al taglio del nastro anche la presidente di Toscana Sapori Valentina Giambastiani e l'associazione cuochi pisani. Un appuntamento fisso del mercato del gusto ormai consolidato che, grazie alla sinergia e al contributo del Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Terre di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, IPSAR G. Matteotti e Banca di Lajatico offre una vetrina e un salotto aperto e interattivo a tutti coloro che desiderano conoscere i principi dell’alimentazione e della gastronomia con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici. Arrivati da tutta la provincia di Pisa, ma anche dalla Toscana intera, i produttori che, insieme all’Associazione cuochi pisani e agli studenti dell’IPSAR Matteotti, offriranno alla città ma anche a visitatori e turisti una due giorni esperienziale tutta da vivere e da gustare.

Banchi di degustazioni, vendita diretta dei prodotti, piatti della tradizione locale utilizzando materie prime offerte dai produttori ma anche assaggi ricavati, visto il tema legato allo spreco alimentare, riutilizzando gli scarti di alimenti saranno il valore aggiunto della manifestazione che, per questa edizione, ospiterà anche i mestieri dell’artigianato artistico di CNA offrendo alla città un’occasione esperienziale a tutto tondo dove food, arte e artigianalità faranno rete con percorsi inclusivi favoriti dai maestri artigiani nei settori di ceramica, tessitura e dipinti su tela.

Infine, non certo per ordine d’importanza, questa edizione aprirà le braccia anche alla solidarietà: sarà, infatti, presente uno stand a cura dell’associazione 'Il sorriso di Andrea' (http://www.ilsorrisodiandrea.org/), l’associazione benefica nata per ricordare Andrea Baldini, il ragazzo prematuramente scomparso nel marzo 2020 in seguito ad una estenuante lotta contro un tumore raro. Durante la manifestazione sarà infatti possibile acquistare panettoni artigianali realizzati dalla pasticceria Fratelli Sbrana di San Giuliano Terme e il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all’acquisto dei pensierini di Natale per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’AOUP dove ha combattuto anche Andrea la sua battaglia.

"Un'occasione di ripartenza. Si parla di gusto inteso in tutte le sue sfumature - interviene il presidente di CNA PISA Francesco Oppedisano - gusto per la valorizzazione del territorio, delle nostre eccellenze, dei produttori locali e degli artigiani e, non da ultimo, della solidarietà. Grazie a questa occasione scopriamo, ancora più fortemente, il rapporto tra la città e le aziende del territorio, un rapporto da curare e da coltivare frequentemente. Ed è proprio questa una delle mission di CNA: creare un turismo esperienziale, non solo food ma anche artigianato artistico. Pisa e la Toscana non sono solo monumenti ma anche eccellenze a tutto tondo. Dobbiamo scongiurare un turismo mordi e fuggi e creare legami virtuosi e longevi che portino affluenza e valore per il nostro territorio".

Il programma

Sabato 13 novembre

- vendita degustazione fino alle 20

- ore 15 focus 'Una logistica sostenibile' con Simone Stacchini di MYSPESA

- ore 17 show cooking con Maurizio Tommasoni (Ristorante Teste & Lische)

- ore 18 show cooking con Francesco Grasso (Toscana Food Service)

Domenica 14 novembre

- apertura ore 10 con vendita e degustazione dei prodotti

- ore 11 focus 'Cibo e salute: pasta a basso contenuti di carboidrati'

- ore 12 show cooking con Carmine Iovine (Ristorante La Buca)

- ore 17 show cooking con Veronica Vanni (Ristorante La Divina Commedia del Gusto - Vicopisano)

- ore 18 show cooking con Antonio Geri (Ristorante Quattordici Ottanta –Legoli)