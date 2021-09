Ecco 'Borghetto 25': l'avventura di Nicola con la sua enoteca

Mettere a frutto una laurea per aprire un'attività in tempo di pandemia. Questo in sintesi quanto accaduto a Nicola Ulivieri con la sua 'Borghetto 25', enoteca che, come si può intuire facilmente, si trova in via del Borghetto a Pisa al civico 25. Nicola, 27 anni, è sempre stato appassionato di vino tanto da seguire un percorso di studi specifico culminato con la laurea in viticoltura ed enologia. Una passione ed un percorso di studi che, dopo alcune esperienze sul campo, hanno avuto la loro logica conclusione nell’apertura di questa enoteca che costituisce la sua prima avventura imprenditoriale.

“Abbiamo voluto portare i nostri saluti ed il nostro più grande in bocca al lupo a Nicola ed alla sua enoteca - ha dichiarato il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli che ha visitato il nuovo locale insieme alle consulenti del settore Start up & Sviluppo Stefania Micco e Maria Nannipieri - una bella attività che nasce con tanto entusiasmo e soprattutto grazie alla professionalità di chi ha alle spalle una importante preparazione nel settore. La nostra associazione ha coadiuvato Nicola in tutto il percorso che ha portata all’apertura e di questo siamo molto orgogliosi”.



Enoteca Borghetto 25 oltre alla vendita di una ben fornita cantina di cui dispone in negozio, mette a servizio della clientela consulenze specifiche anche sugli abbinamenti con i diversi piatti. Servizio a domicilio non solo per il vino ma anche per altri prodotti come confetture e miele.