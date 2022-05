Prevenzione, a Calci nasce la prima Comunità antincendi boschivi (Firewise) d'Italia

Ci sono volute ben 13 fasi, seguite dagli uffici competenti del Comune di Calci, per arrivare a stipulare la prima Firewise, o Comunità antincendi boschivi, non solo in Toscana, ma in Italia. La zona è una frazione del Comune calcesano, Villana. Qui, con la collaborazione degli abitanti, sono stati realizzati diversi interventi di prevenzione antincendio, a partire dalla riduzione del materiale vegetale infiammabile, per garantire la sicurezza della zona ed evitare quindi il propagarsi di incendi. Stamattina, sabato 7 maggio, l'inaugurazione della Firewise, la cui realizzazione ha visto coinvolti il Comune, l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani), il volontariato locale, il cantiere forestale della zona, ma anche la Regione Toscana, che ha finanziato il progetto con fondi sia propri sia europei, per un totale di 30mila euro, e infine i cittadini residenti. E sono proprio loro un aspetto fondamentale per la gestione consapevole delle aree boschive, come sottolinea il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. "Un ottimo esempio di come una criticità può trasformarsi in un'opportunità per ridisegnare il sistema dell'antincendio boschivo", sottolinea l'assessora regionale all'agroalimentare Stefania Saccardi. Presenti anche Gianluca Calvani (coordinatore dell'organizzazione regionale antincendi boschivi) e Silvia Lorenzoni (Ufficio forestazione e Protezione civile del Comune di Calci), che hanno spiegato in cosa consiste la Firewise e gli interventi ad essa connessi. Ma altrettanto importanti sono anche le buone pratiche per evitare la diffusione di incendi, come ricorda il comandante dei Vigili del Fuoco Nicola Ciannelli. In Toscana si costituiranno anche altre Firewise, di cui una a Vicopisano.