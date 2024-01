Fauglia: un fontanello di acqua 'buona da bere' nella vecchia pesa pubblica del paese

Offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie, concorrere alla riduzione di rifiuti, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della risorsa e avvicinare la popolazione al consumo dell’acqua di rubinetto. È con questi obiettivi che è stato inaugurato stamattina il fontanello di acqua ad alta qualità ad Acciaiolo. Si tratta del secondo impianto targato Acque nel comune di Fauglia: come quello in funzione dal 2014 a Valtriano, garantirà l’erogazione di acqua della rete idrica 'immediatamente buona da bere', tramite un sistema che elimina il cloro (che serve a potabilizzare l’acqua lungo tutto il percorso dell’acquedotto) assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.

Alla 'prima' del fontanello, collocato in via Marconi, erano presenti il sindaco Alberto Lenzi, il vicesindaco Carlo Carli, il presidente di Acque Simone Millozzi e l’amministratore delegato Fabio Trolese. Con loro Stefano Busti, titolare dell’omonimo caseificio, che ha contribuito alla realizzazione di quello che può considerarsi un impianto davvero particolare. A differenza della quasi totalità dei fontanelli di Acque, solitamente realizzati 'ex novo', quello di Acciaiolo è stato ricavato infatti dal recupero della vecchia pesa pubblica del paese. All’inaugurazione erano presenti anche alcuni alunni del locale istituto comprensivo Mariti.

"Con questa operazione - ha dichiarato il sindaco Lenzi - che rappresenta un messaggio virtuoso anche per i giovani studenti che qui sono intervenuti, cogliamo due macro-obiettivi: il primo è la restituzione alla frazione di Acciaiolo della funzionalità di un manufatto degradato e adesso riqualificato, che da antica pesa pubblica diventa fontanello d’acqua di alta qualità. Il secondo, le ricadute positive dell’intervento sia per i cittadini che per l’ambiente, attraverso la riduzione del consumo di plastica e l’opportunità di risparmiare sull’acquisto di acqua da bere. Ringrazio Acque per aver realizzato questo impianto, la ditta Busti per aver sostenuto il progetto finanziando la ristrutturazione del manufatto e non ultima la ditta Genesi Restauro di Pisa che ha eseguito i lavori a regola d'arte”.

“Quello dei fontanelli - spiega Millozzi - è un progetto strategico, in continua crescita, che serve a dare valore alla risorsa di cui ci occupiamo quotidianamente. L’acqua del fontanello, che ha il pregio di essere immediatamente piacevole da un punto di vista organolettico, è infatti la stessa che arriva nelle case: super-controllata, a chilometro zero e buona da bere”.

“Impianti come quello di Acciaiolo - sottolinea Trolese - distribuiscono mediamente 550mila litri di acqua ad alta qualità in un anno, per un risparmio di 15 tonnellate di plastica monouso. Grazie a iniziative come queste e all’impegno condiviso con cittadini e amministrazioni comunali, è possibile dare un futuro sostenibile ai nostri territori”.