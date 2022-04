A Pisa arriva Habitué Barber Shop: cura della barba e benessere al servizio del cliente

Tradizione e salvaguardia di gesti antichi e passione per l'esaltazione della bellezza rivivono in una location esclusiva per veri gentlemen. Arriva a Pisa, al numero 21 di via Santa Cecilia, Habitué Barber Shop, la nuova attività del parrucchiere e barbiere Rosario Oddo inaugurata con una cerimonia alla presenza del vicepresidente di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, dell'assessore al commercio e dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini e Raffaele Latrofa, di Alessio Giovarruscio e Donatella Fontanelli, responsabile sindacale e referente territoriale Confcommercio Pisa.

Un salone elegante e confortevole in pieno centro storico, a pochi passi da piazza Santa Caterina, dedicato a tutti coloro che vogliono regalarsi un'esperienza di benessere e cura della propria immagine. Rosario Oddo, 34 anni, di origine siciliana e da anni pisano a tutti gli effetti, dopo molte esperienze formative nel settore delle acconciature unisex e da parrucchiere per uomo in Versilia ha deciso di intraprendere una nuova e appassionante sfida aprendo la sua attività. "Sono molto felice di iniziare questo percorso" afferma l'imprenditore. "Pisa è la città che amo e in cui vivo e dove ho i miei affetti più cari. Sono davvero entusiasta di aprire in centro storico, in un quartiere caratteristico che ho sempre amato, come quello di San Francesco. Il nome Habitué nasce dall'esigenza di ritrovare nel proprio salone un punto di riferimento e di ritrovo abituale, dove stare in armonia, concedendosi un momento per sé stessi in totale relax".

"Essere un barbiere non è solo un mestiere, ma una vera e propria vocazione. Il contatto e lo scambio di opinioni con le persone, ascoltare le loro storie è un aspetto molto gratificante di questo lavoro. La mia idea è quella di offrire alla clientela un'esperienza di benessere all'interno del salone, dedicata alla cura dell'immagine, dei capelli e dell'antica tradizione della barba". "Tanti complimenti a Rosario Oddo per questa nuova attività, inserita in un ambiente piacevole, bello , fatto con gusto e che valorizza al meglio uno dei fondi della nostra città, ad un passo da piazza Caterina. Peraltro sono un cultore della cura della barba, sarà senz'altro uno dei primi clienti" queste le parole del vicepresidente di Confcommercio Trolese. Un sincero incoraggiamento anche dagli assessori Pesciatini e Latrofa: "E' sempre una bella notizia quando apre una nuova attività nel nostro centro storico, in questo caso un negozio legato all'estetica e alla cura della persona, all'interno di un locale accogliente, confortevole e curato nei minimi dettagli".