Centro storico, il nuovo Jeffer Coktail & Friends apre le porte ai clienti

Una scommessa in tempo di pandemia e un sogno che si realizza. Pisa dà il benvenuto al Jeffer Cocktail & Friends, nuovo locale sul lungarno Mediceo che apre le sue porte al pubblico, nel rispetto delle distanze di sicurezza, con un'offerta che abbina i migliori cocktail internazionali ai prodotti del territorio. Un'avventura nata dall'iniziativa di tre giovani pisani, Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli, decisi a investire sul territorio dopo una lunga esperienza all'estero.

Presenti all'inaugurazione la presidente e il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federica Grassini e Federico Pieragnoli, che rivolgono "i migliori auguri ai tre giovani imprenditori per la determinazione e l'intraprendenza con cui hanno realizzato il loro sogno. In questi tempi difficili l'inaugurazione di un locale è un evento più unico che raro, e rappresenta davvero un segnale di speranza e fiducia per la città e per una delle categorie, quella dei pubblici esercizi, in assoluto tra le più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. La mobilitazione 'Aperti per non chiudere più' lanciata da Confcommercio per il Primo maggio ha messo in primo piano gli imprenditori e la loro richiesta di riaprire in modo totale e definitivo bar e ristoranti, e vogliamo che Jeffer Cocktail & Friends, come tutti gli altri locali, possa presto accogliere i suoi clienti in completa sicurezza sia all'interno che all'esterno".

"Ci conosciamo e lavoriamo insieme da anni, e dopo le nostre esperienze maturate sia all'estero che nei migliori bar della provincia abbiamo prima cullato e poi realizzato il sogno di aprire il Jeffer Cocktail & Friends" raccontano i fondatori Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli. "Sappiamo che può sembrare un azzardo di questi tempi, ma siamo convinti e felici della nostra scelta. Il Jeffer vuole distinguersi nel panorama dei locali pisani, con un'offerta di drink e cocktail di qualità assoluta, realizzati con prodotti ricercati e dove sarà possibile mangiare gustando prodotti del territorio. Abbiamo voluto creare un'atmosfera internazionale, curando design, arredamento e servizio, in un contesto dinamico, colorato e friendly, ma allo stesso tempo scegliendo in prevalenza produttori locali per i nostri piatti. Vogliamo che sia un luogo dove sia i turisti che i pisani possano sentirsi a casa".