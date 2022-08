San Miniato: due nuovi laboratori per l'istituto 'Cattaneo'

Salgono a dieci i laboratori a disposizione degli studenti dell'istituto tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato grazie a due importanti spazi che sono stati realizzati all'interno della sede di via Catena. Si tratta di un Laboratorio di Microbiologia e del 'Fab.Lab.'. Quest'ultimo, in particolare, è un ambiente di nuova concezione, incentivato anche dal Ministero dell'Istruzione. Si tratta di un laboratorio 'operativo', in cui gli studenti possono realizzare oggetti legati all'apprendimento delle materie scientifiche, dotato di utensili per il lavoro manuale ma anche con le stampanti 3D da programmare e le componenti informatiche per il controllo e l'operatività digitale degli oggetti realizzati.

Il Laboratorio di Microbiologia completa invece i tasselli legati al nuovo indirizzo 'Biotecnologie sanitarie', attivato nel 2019. L'istituto 'Cattaneo', infatti, aveva messo in programma tre anni fa il rinnovo del laboratorio di Biologia e la realizzazione di un nuovo ambiente didattico dedicato in particolare a questo corso di studi. Il progetto era da realizzare in tempo per la classe Terza, con cui inizia il percorso professionalizzante, da parte dei primi studenti iscritti. Nonostante gli anni del Covid, il progetto ha trovato il suo compimento nei tempi stabiliti: il laboratorio di Microbiologia servirà infatti per le esperienze legate alle materie tecniche peculiari dell'Indirizzo.

L'inaugurazione dei due ambienti didattici è in programma con una cerimonia pubblica che si terrà sabato 27 agosto alle 12 nella sede del Cattaneo. A fare gli onori di casa sarà il dirigente scolastico Alessandro Frosini, in carica fino alla fine del mese prima del suo congedo. I dieci laboratori presenti a scuola, praticamente uno ogni due aule e mezza, assolvono alle esigenze di tutti i corsi proposti dall'istituto, dalle materie STEM (science, technology, engineering and mathematics), alle lingue straniere e ai percorsi di Economia Aziendale.