Un laboratorio esperienziale per ciechi al 'Russoli' con le opere tattili di Catastini

Diretta conseguenza della 22° edizione del 'Premio Catarsini 2024' per gli studenti maggiorenni dei licei artistici toscani (organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899), martedì 4 giugno alle ore 11.30 sarà inaugurato il Laboratorio esperienziale per ciechi e ipovedenti al Liceo artistico statale 'Franco Russoli' di Pisa, in via San Frediano.

Alla presenza di Paolo Pesciatini (assessore al turismo del Comune di Pisa) e della presidente della Fondazione Catarsini, Elena Martinelli, l’allestimento del laboratorio si aprirà con due elaborati finalisti del 22° Premio Catarsini, che hanno reinterpretato e reso tattilmente leggibili due opere di Alfredo Catarsini - 'Simbolismo meccanico con figura' del 1972 e 'Trabaccolo all’Annunziata' del 1954 - realizzate rispettivamente da Riccardo Bevilacqua e da Daniele Rizzo, entrambi della 5C.

Soprattutto quest’ultima opera al recente concorso si è meritata una menzione speciale "per la multisensorialità dimostrata nella realizzazione dell’opera tratta dal dipinto di Catarsini Trabaccolo all’Annunziata", poiché oltre a essere leggibile tattilmente, l’opera permetteva quasi di ‘entrarvi dentro’ creando la sensazione di trovarsi proprio su un’imbarcazione in mare.

All’inaugurazione presenzieranno Gaetana Zobel (Dirigente scolastico), Marco Mariottini (Consigliere dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Pisa), Gianluca De Felice (Segretario Opae), Roberto Cela (Direttore ufficio tecnico dell’Opera Primaziale Pisana) e i docenti Simonetta Catassi, Mariangela Lo Faro, Giulio Gamberucci, Samuel Bozzi e Massimo Villani.

Prevista anche la presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2024 del 'Premio Catarsini', ovvero Riccardo Bevilacqua (5C); Cuka Etleva, Alessandro Raffaelli, Lara Zanchelli (4B); Gemma Bandinelli, Afrah Palazzi, Daniele Rizzo (5C); Zeno Algranti, Alessio Angelino, Elio Bretzel, Asia Leporini, Valentina Monti, Aracely Redi, Melissa Rispoli, Giulio Sabbatini, Elisa Simi, Giulia Vislino (5E Arti figurative).