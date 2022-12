Scuola: inaugurato il nuovo laboratorio di elettronica dell'Istituto Da Vinci

E' stato inaugurato il nuovo laboratorio di elettronica dell’Istituto Da Vinci - Fascetti di Pisa, realizzato grazie all'investimento di circa 235mila euro da parte della Provincia di Pisa.

Il presidente Massimiliano Angori ha effettuato una visita nella struttura, esprimendo soddisfazione per la sistemazione dei nuovi locali: “La ristrutturazione di questa palazzina all’interno del plesso ITI Da Vinci è uno dei risultati della forte collaborazione tra la Provincia di Pisa e le scuole superiori di secondo grado del territorio in un’ottica di incremento e miglioramento dell’offerta formativa. Quello che si vede oggi riguarda il risultato finale di un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento della struttura e dei laboratori di elettronica, che sono stati dotati delle più moderne attrezzature, grazie a un finanziamento di 235mila euro da parte dell'ente provinciale. Ringrazio il dirigente scolastico e tutti i docenti dell’Istituto per il loro impegno quotidiano con gli studenti e il collegamento con le altre realtà del territorio".



“In questo rinnovato laboratorio di elettronica e sistemi - spiega il professor Gualtiero Milito, insegnante di elettronica - gli studenti dell’ITI possono imparare a mettere in pratica gli aspetti teorici delle materie di studio. Il nuovo laboratorio è dotato di nuovi strumenti digitali come quelli che gli studenti, una volta diplomati, possono trovare nel mondo del lavoro e delle professioni”.

Esprime soddisfazione per il nuovo laboratorio anche il dirigente scolastico Federico Betti: "Questo nuovo laboratorio di elettronica aggiunge un altro prezioso tassello al percorso virtuoso che, grazie anche alla collaborazione della Provincia, sta dotando il nostro Istituto Da Vinci - Fascetti di laboratori attrezzati e all’avanguardia per consentire ai nostri studenti di esercitarsi e acquisire solide competenze tecniche nei vari settori di specializzazione scelti. Ringrazio il presidente della Provincia di Pisa per l’impegno e la collaborazione con la nostra scuola che ha portato anche all’importante intervento di ristrutturazione dei locali che oggi presentiamo”.

"L’amministrazione provinciale - prosegue Angori - mostra costantemente la propria attenzione al mondo della scuola, con un confronto assiduo e costante con tutte le componenti delle varie comunità scolastiche in un'ottica di dialogo e ascolto attivi portati avanti anche attraverso l’impegno delle consigliere provinciali Cristina Bibolotti, consigliera comunale a Cascina, che ha l'importante delega per l'edilizia scolastica, e Antonietta Scognamiglio, consigliera comunale a Pisa, con l'altrettanto importante delega per la programmazione provinciale della rete scolastica”.