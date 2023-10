Ricerca: taglio del nastro per il nuovo laboratorio che punta all'energia verde

Inaugurato giovedì 18 ottobre presso la Palazzina Piaggio della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa in Largo Lucio Lazzarino 1, un nuovo laboratorio per la 'Progettazione delle macchine a fluido' dove lavorerà un gruppo di ricerca e progettazione che vede assieme l’Università di Pisa e Baker Hughes | Nuovo Pignone.

Le attività di ricerca e progettazione del laboratorio congiunto hanno come obiettivo la sostituzione del gas naturale fossile con gas verdi da fonti rinnovabili nell’alimentazione delle turbine per la produzione di energia, così da contribuire al raggiungimento delle 'zero emissioni nette' entro il 2050.

Il laboratorio nasce all’interno delle attività previste dall'accordo quadro firmato dall’Ateneo pisano e Baker Hughes e che ha consolidato una collaborazione strategica nel campo della ricerca per la transizione energetica iniziata nel 2010.