Calci, dallo street food al locale: apre il 'Bun Riff Rock Gourmet'

Non si è data per vinta dopo l'incidente che l'ha privata del suo furgone, ripartendo con ancora più entusiasmo, idee e soprattutto una nuova attività. Dopo anni di esperienza nel suo food truck, l'imprenditrice Alessandra Lovisi, classe 1981, 'trasforma' il suo Bun Riff Rock Gourmet in un locale a tutti gli effetti, che ha aperto le sue porte a Calci, in via Roma numero 52, con un'inaugurazione alla presenza del referente pubblici esercizi Confcommercio Pisa Luca Pisani, del sindaco Massimiliano Ghimenti e dell'assessore al Commercio Fabio Mencarelli.

"A febbraio ho avuto un incidente che ha reso inutilizzabile il food truck e mi sono trovata di fronte a un bivio" racconta Alessandra Lovisi. "Avrei potuto acquistare un nuovo furgone, ma invece ho deciso di seguire un'altra strada, diversa dallo street food che mi ha dato comunque tante soddisfazioni, rendendo il Bun Riff Rock Gourmet un locale a tutti gli effetti. Da qui la scelta di aprire l'attività a Calci, in via Roma, nel centro del paese che mi ha accolto e dove abito, un territorio in cui credo tantissimo e dalle grandissime potenzialità".

Le specialità della versione on the road saranno riproposte anche a tavola "ma con un'offerta più ampia e variegata, dove i piatti forti saranno ovviamente i panini gourmet, con prevalenza di prodotti del territorio, carne a kilometro zero, taglieri, mix di fritti e il nuovissimo 'burgeritivo', oltre a prodotti tipici del Friuli Venezia-Giulia, dove sono nata e cresciuta. Nel nuovo locale i clienti potranno anche cimentarsi con la chitarra elettrica, a disposizione di chiunque voglia suonare e cantare".

"La caparbietà e la forza di volontà di Alessandra sono veramente ammirevoli, da un evento negativo ha avuto la capacità di costruire un'opportunità dimostrando intuizione, brillantezza e capacità di resilienza, doti che non possono mancare a chi fa impresa" i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che rivolge all'imprenditrice "i migliori auguri per l'inizio di questa nuova avventura".

"Una serranda che si (ri)alza è sempre un piacere. Lo è persino un pizzico di più quando giovani di paese, dopo la positiva esperienza nello street food, decidono di aprire in sede fissa scommettendo sul nostro territorio" il saluto del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. "Ero doverosamente presente, come sempre, per ringraziare chi ha creduto e investito sulla Valgraziosa. Siamo anche molto contenti della tempistica di apertura, visto che siamo entrati in un periodo pieno di eventi, dato che anche la nuova attività, sarà a servizio di paesani, visitatori e dei tantissimi turisti che scelgono la Valgraziosa".