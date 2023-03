Peccioli: taglio del nastro per il Macca, un museo di arte contemporanea a cielo aperto

Novità in arrivo a Peccioli. Il prossimo 25 marzo infatti verrà inaugurato il MACCA, primo esempio di Museo d’arte contemporanea a cielo aperto diffuso sul territorio, in continua crescita ed espansione. Questa data darà avvio ufficialmente alle attività del museo che, in un anno così importante per Peccioli, con il suo approdo a New York e la partecipazione ad attività legate alla Biennale di Venezia, rappresenterà uno dei punti cardine della programmazione del Comune, della Fondazione Peccioliper e di Belvedere Spa.

Il MACCA è un’istituzione che raccoglie sotto un’unica direzione le progettualità artistiche disseminate sul territorio di Peccioli e le sue frazioni. Il museo ospita una moltitudine di opere d’arte contemporanea, frutto di un lavoro trentennale in relazione con artisti e artiste che nel tempo sono stati invitati a sviluppare progetti in sintonia con il territorio pecciolese.



A seguire visita delle tre nuove opere d’arte di Vittorio Corsini, Marcella Del Signore, Maria Perbellini-Christian Pongratz e la riapertura del Museo Archeologico con il nuovo allestimento.