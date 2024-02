'Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini': inaugurata la mostra al Museo della Grafica

Circa 300 foto, ma anche documenti e oggetti che restituiscono, con drammatica nitidezza, la figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte. E' stata inaugurata venerdì 23 febbraio, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, la mostra 'Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini', promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti e dal CIDIC - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell'Università di Pisa.

Visitabile fino al prossimo 11 aprile, la mostra offre l’occasione di conoscere il parlamentare socialista barbaramente ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924. Le testimonianze presenti in mostra, concesse dalla Fondazione di studi storici Filippo Turati, restituiscono al pubblico l’immagine viva di un uomo premuroso con la famiglia, colto, sportivo, militante socialista, amministratore, deputato in Parlamento, nella sua coraggiosa e irriducibile lotta per la democrazia e la libertà.

"In primo luogo voglio ringraziare quanti si sono attivati per rendere possibile la presenza a Pisa della mostra dedicata alla figura di Giacomo Matteotti - ha commentato il sindaco Michele Conti, presente all'inaugurazione - promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della sua morte e già ospitata nell’autunno scorso alla Camera dei deputati. In particolare un ringraziamento va all’Università di Pisa e al Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura; al museo della Grafica, luogo di cultura e punto di connessione fra il Comune e l’Ateneo grazie a un virtuoso accordo di cogestione di Palazzo Lanfranchi; allo stesso Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti".

"Pisa fu anche un terreno di duro e cruento scontro politico negli anni dell’avvento del fascismo. Nell’aprile del 1921, fuori dalla scuola di via Contessa Matilde e di fronte ai suoi alunni, veniva ucciso a freddo, da giovani fascisti, Carlo Cammeo, un maestro di appena 24 anni, attivista del partito socialista, di cui era segretario, oltreché segretario della Camera del Lavoro di Pisa" ha ricordato Conti.

"Il motivo di quella esecuzione tanto plateale e barbara era di vendicare la morte di un altro giovane avvenuta qualche tempo prima. La sua unica colpa, secondo i sicari, quella di propagandare le sue idee con gli scritti. Le violenze politiche prima della marcia su Roma macchiarono le nostre città con il sangue versato di tanti giovani. Furono quelli tempi difficili e sanguinosi. Ragazzi e ragazze, giovani, studenti, lavoratori, agricoltori, operai, si scontravano fino alla morte in nome di un’ideale o di un altro. Spesso anche pisani contro altri pisani. Italiani contro italiani. Una stagione dolorosa che aveva presto dimenticato l’insegnamento di un’altra generazione di giovani, quella nata nel secolo precedente e che, invece, lottò unita in nome di un ideale alto e nobile, fare dell’Italia una sola Nazione, dopo secoli di divisioni e dominazioni straniere".

"Giacomo Matteotti fu uno dei pochi che, anche nella tempesta delle passioni, seppe rimanere saldo sui suoi principi ispiratori, quelli di un socialismo non rivoluzionario ma gradualista. Riformatore. Oggetto più volte delle violenze fasciste non si perse mai d’animo, non smise di lottare per i valori in cui era cresciuto e per cui si batteva. Ma soprattutto non smise mai di studiare e mettere in pratica i suoi principi ideali per aiutare le persone più deboli e le fasce più povere della società. In particolare della sua terra, il Polesine, della quale fu più volte amministratore locale, consigliere, assessore e sindaco".

Dodici le sezioni in cui si snoda il percorso espositivo definito dai due direttori scientifici, Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti, ciascuna dedicata ad un aspetto fondamentale della vita e della personalità di Giacomo Matteotti: La famiglia, L'uomo, Velia, Gli studi, Il socialista, La guerra e la 'Pace cartaginese', Per gli Stati Uniti d'Europa, A Montecitorio, Contro il Fascismo, Il delitto, Intellettuali e disegnatori satirici, La memoria.

La mostra, itinerante, è partita dalla Camera dei Deputati per poi fare tappa al Polo museale dell’Università Sant’Orsola di Napoli e all’Archivio di Stato della Reggia di Caserta ed arrivare, così, a Pisa (unica tappa toscana) con un allestimento ampliato.

Ospitata nelle sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, che fa parte del Sistema Museale di Ateneo, la mostra 'Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini' sarà visitabile con il seguente orario: 9-19, dal lunedì alla domenica (ingresso gratuito). Nel periodo di apertura della mostra saranno organizzate visite guidate per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’esposizione fa parte di 'Giacomo Matteotti. La forza delle idee, i valori della nostra democrazia', l’iniziativa curata dal CIDIC-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa in occasione del centenario della morte di Matteotti.