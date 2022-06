Inaugurato a Vecchiano il murale dedicato al basket

E’ stato inaugurato nella mattina di giovedì 9 giugno, presso il giardino della scuola primaria 'G. Mazzini' di Vecchiano, il murale realizzato, a spese del Comune di Vecchiano, da un gruppo di studenti del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina coordinati da Giulio Gamberucci, professore di Laboratorio grafico pittorico.

L'opera che è stata raffigurata sul muro adiacente al campetto di basket nel giardino della scuola è l'elaborazione del bozzetto realizzato dallo studente del Russoli Fulvio Cionini, che si è classificato al 1° posto al 'Basket art contest', lanciato dal Comune di Vecchiano in occasione della Fiera di Primavera in collaborazione con l'A.S.D. UMMA Playground di Vecchiano ed il Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina. Insieme allo stesso Cionini, hanno collaborato alla pittura murale studenti e studentesse delle classi 4° C e 4° E del Liceo.



"’Basket Art Contest’ e il murale che ne è stato il frutto- spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Lelli - intendono promuovere e valorizzare, insieme, l’arte murale ed il basket, attraverso la realizzazione di un murale appunto dedicato a questo sport". "L’idea del contest è stata del Gruppo Umma Playground - continuano - con il quale la nostra amministrazione ha avviato da tempo una collaborazione per la gestione del campo di basket presso la primaria di Via del Giardino, in un’ottica di partecipazione attiva da parte dei giovani anche alla gestione dei beni comuni delle istituzioni. Una iniziativa di aggregazione attraverso l’arte e lo sport che ha realizzato un’opera coinvolgente di street art a livello locale, finanziata interamente dalla nostra amministrazione comunale. Grazie al Liceo Artistico Russoli per aver realizzato questa bella opera che va ad arricchire uno dei nostri plessi locali".