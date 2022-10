Pontedera, sul 'Piazzone' l'avventura di Ioana: taglio del nastro per il negozio Victoria Alexander

La svolta è arrivata 10 anni fa durante un viaggio in Turchia. È da quel momento che Ioana Melniciuc sceglie di cambiare vita e inseguire il sogno di aprire la sua attività. Un desiderio che si realizza con l'apertura di 'Victoria Alexander', nuovo negozio di abbigliamento inaugurato a Pontedera in Piazza Martiri della Libertà, alla presenza del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e del responsabile sindacale Confcommercio provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.

“Il viaggio in Turchia mi ha fatto scoprire un nuovo mondo - racconta l'imprenditrice Ioana Melniciuc - sono dottoressa in Legge e stavo lavorando da praticante avvocato, ma dopo quell'esperienza ho maturato il desiderio di aprire un'attività nel campo della moda e dell'abbigliamento, appena trovata l'occasione giusta ho deciso di cambiare definitivamente vita”.



Così nasce Victoria Alexander, al numero 51 di piazza Martiri della Libertà. “Ho voluto chiamare il negozio con il nome dei miei bambini e l'attività è specializzata proprio nell'abbigliamento par bambini e bambine, ma anche capi per donna, biancheria per la casa e profumi per ambienti. Abito a Staffoli e Pontedera mi è sembrata la città perfetta per la mia attività, sono davvero felice di questa scelta, sono stata coraggiosa visti i tempi che corrono e spero che vada tutto bene”.

“Facciamo un grande in bocca al lupo a Ioana per questa nuova avventura - il saluto del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli - Pontedera è una realtà dinamica e adatta alla sua tipologia di negozio, non possiamo che salutare con piacere una nuova attività che arricchisce il nostro Piazzone”.

“Non è scontato mettersi in gioco in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, sono proprio gli imprenditori così coraggiosi e intraprendenti a dare forza e vivacità al tessuto commerciale delle nostre città” afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.