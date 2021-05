Turismo: pronta la nuova area camper a Casciana Terme

Cresce il turismo en plein air e il settore del camper. Per rispondere a questo crescente interesse l'amministrazione di Casciana Terme Lari ha deciso di riqualificare ed ampliare l'area camper di via II Giugno, che adesso è pronta per accogliere i visitatori. "Farsi trovare pronti per la ripartenza significava anche investire in infrastrutture per dare servizi ad un tipo di turismo in costante crescita - ha detto il vicesindaco Mattia Citi con delega al turismo - lo abbiamo fatto riqualificando l’area nel segno della sostenibilità".

Si tratta infatti di uno spazio di oltre 2.000 mq, vicino al centro, in un'area riservata suddivisa in una zona adibita alla manovra e allo stazionamento dei camper, un'altra ancora è destinata a verde. Qui è stato realizzato un barbecue in muratura e presto arriveranno due tavoli per picnic. Gli stalli sono 11 e l'area è arricchita da alberature e siepi. L'area, che ha un nuovo sistema di scarico dei liquami e di ricarica di corrente elettrica, ha anche una modalità di ingresso e uscita innovativa e sostenibile: funziona attraverso una semplice app che gestore e camperisti dovranno utilizzare per poter accedere. Ciò consente di eliminare la presenza di gettoniere, lettori di banconote, biglietti cartacei, ricevute. Installati anche due nuovi lampioni che si aggiungono ai 7 già esistenti sulla via II Giugno e a quelli del parcheggio antistante l’area.

Il progetto ha avuto un costo complessivo di 92mila euro ed è stato realizzato grazie alle risorse stanziate dall'amministrazione e all'importante contributo di APC, l'Associazione Produttori Caravan e Camper, che ha promosso un bando a cui Casciana Terme Lari ha partecipato nel 2019, classificandosi al primo posto su oltre 100 progetti presentati.

L’Associazione Produttori Caravan e Camper, da molti anni in campo per promuovere concretamente il turismo in camper, è veramente felice di aver contribuito alla realizzazione di questa area di sosta camper, in una zona così bella della Toscana, ricca di storia e di tradizioni - ha dichiarato il Direttore Generale di APC, Ludovica Sanpaolesi de Falena - siamo certi che molti camperisti verranno presto a sostarvi ed a godere delle bellezze e delle eccellenze di questo territorio. Ringraziamo tutta l'amministrazione che ha creduto in questo progetto: siamo certi che tutto il territorio del Comune beneficerà dei ritorni economici grazie alla presenza di questa area di sosta camper".

"Con grande soddisfazione inauguriamo questa nuova area camper - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - che presto accoglierà turisti amanti della natura, dei bei paesaggi, del relax. Lo slow tourism e le esperienze all’aria aperta, complice l’emergenza sanitaria, sono tra le più ricercate. Il nostro Comune da oggi mette a disposizione anche questo servizio per poter accogliere nel miglior modo possibile anche gli amanti del camper, aggiungendo così un ulteriore tassello nella strategia di promozione della destinazione e delle nostre eccellenze. Ringrazio APC per aver premiato il nostro progetto su cui noi, insieme al nostro ufficio tecnico, abbiamo investito tempo e risorse per creare uno spazio che fosse ben curato, vicino al centro, ma circondato dal verde. A breve sarà quindi possibile accogliere i visitatori per fargli vivere un’esperienza di completo relax nel nostro meraviglioso territorio".