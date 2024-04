Calcinaia, nuovi servizi per la Casa Famiglia della Misericordia: adesso è un 'Alloggio protetto'

La Misericordia di Fornacette ha presentato domenica 21 aprile l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Casa Famiglia 'Jacopo Passetti', che hanno trasformato lo spazio in una nuova Comunità Alloggio Protetto. Un intervento illustrato con orgoglio dalla Governatrice della Misericordia, Cinzia Maniscalchi e reso possibile anche grazie al sostegno di Regione Toscana e Fondazione Pisa.

Il progetto, molto ambizioso, prevedeva lo spostamento della cucina per permettere l’ampliamento dei posti letto. La capacità di accoglienza è stata così incrementata da 8 a 10 ospiti e grazie a questi accorgimenti, oltre a migliorare la qualità del comfort di chi alloggia, la Misericordia può estendere ad un maggior numero di persone il suo servizio.

Gli ampliamenti però non si limitano a questo, sono stati infatti costruiti un nuovo magazzino, fondamentale per lo stoccaggio dei materiali utilizzati nei laboratori, e una nuova cucina, moderna e funzionale. L’ultimo tassello sarà il completamento della documentazione necessaria per l’accreditamento regionale, col quale la Misericordia di Fornacette potrà operare secondo standard di assistenza ancora più elevati. "La nostra visione - dicono dalla Misericordia di Fornacette - è chiara: costruire un futuro di maggiore inclusione e assistenza".

A favorire l’intervento l’intermediazione del Comune di Calcinaia che come ha dichiarato il sindaco, Cristiano Alderigi "ha condiviso volentieri questo percorso insieme alla Misericordia di Fornacette. Questa realizzazione è un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato sociale. Un ampliamento che consentirà di incrementare il numero e la qualità dei servizi offerti dai volontari a tutti coloro che ne hanno bisogno sia nel nostro territorio che in comuni limitrofi. Oggi siamo fieri di celebrare una nuova struttura e una realtà che va sempre migliorando le proprie potenzialità".

Il vicesindaco, Flavio Tani, ha voluto invece sottolineare tutti i bei progetti che in questi anni sono stati portati avanti dal Comune di Calcinaia e da ragazze e ragazzi della Casa Famiglia grazie anche all’insostituibile apporto degli educatori come ad esempio "le meravigliose opere di riciclo che addobbano l’atrio del Municipio ma anche l’approccio a discipline sportive come scherma e calcio per valutare la possibilità di praticare l’attività fisica nel segno dell’inclusività".

I nuovi locali sono stati benedetti da Don Francesco. Alla cerimonia erano presenti tra gli amministratori anche l’assessore Giulio Doveri e i consiglieri Attilio Menicucci, Michela Bernini e Giacomo Donati che hanno espresso grande soddisfazione per la realizzazione portata a termine. La stessa felicità che ha manifestato il marchese Antonio Mazzarosa, che ha messo a disposizione gratuitamente i terreni dove è stata edificata la nuova struttura della Misericordia. "Sono felice di aver offerto il mio appoggio alla Misericordia e ai suoi volontari perché sono molto attivi e riescono a portare avanti i propri progetti: la loro impronta sul territorio si vede e si sente molto chiaramente. Sono convinto che con l’aiuto delle istituzioni continuerà ad offrire servizi utili e opere sempre più significative".