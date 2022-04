Cascina: inaugurata la nuova farmacia comunale

Taglio del nastro per la Farmacia 2 Sogefarm in via Tosco-Romagnola 2280/A, ospitata nei locali della Rsa Remaggi, a Cascina.

Per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore al Sociale Giulia Guainai. “Questa è stata una partita importante che si è estesa per quasi due anni di lavoro e che oggi arriva a conclusione - ha sottolineato il sindaco Betti - di sicuro la sede è più adeguata e con maggiori servizi rispetto a quella di Titignano. Questa nuova location segna una sinergia e una collaborazione tra due partecipate del Comune come Sogefarm e Remaggi e significativamente l’inaugurazione cade proprio il primo giorno dopo la fine dell’emergenza sanitaria nazionale, dando anche un’idea di ripartenza seppur restino valide le norme anti contagio. Speriamo che si possa aprire un periodo di maggior normalità. Voglio ringraziare Sogefarm per il lavoro fatto e auguro buon lavoro a tutto lo staff della Farmacia 2”.

Orgoglioso e felice per questa nuova apertura anche l’amministratore unico di Sogefarm, Marco Ruocco. “Per noi è un giorno importante - ha detto - riusciamo a raddoppiare gli spazi della seconda farmacia del gruppo e questo rappresenta un miglioramento sia per il servizio, che siamo orgogliosi di poter offrire ad alto livello, sia per tutti i farmacisti che possono esprimersi al meglio con spazi adeguati. Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa farmacia: è stato un periodo molto intenso sia per la pandemia che dal punto di vista edile”. In chiusura uno sguardo al futuro. “Voglio ringraziare sia il sindaco Betti sia i suoi assessori che ci sono stati molto vicini, supportandoci anche davanti alle difficoltà che si manifestavano di volta in volta. Ringrazio anche i farmacisti e i magazzinieri che durante il trasloco ho visto lavorare con intensità, passione e voglia di fare: sono molto motivati e daranno una bella impronta alla farmacia”.

La nuova struttura (che ha visto un investimento di mezzo milione di euro) si sviluppa su una superficie di 166 metri quadrati, più del doppio rispetto ai vecchi locali di Titignano. Sono state anche assunte tre nuove farmaciste, permettendo così di ampliare anche l’offerta dei servizi: ad elettrocardiogramma, holter, holter cardiaco e autoanalisi, a breve si aggiungerà anche la cabina estetica. La chicca, poi, sta nel ‘magazzino automatizzato’: un robot in grado di riconoscere e smistare i farmaci nella posizione corretta, in modo da migliorare l’efficienza della farmacia e le condizioni lavorative dei farmacisti, che così possono dedicarsi totalmente ai bisogni della clientela.