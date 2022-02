Una palestra pienamente accessibile: inaugurata la nuova struttura a Vecchiano

Taglio del nastro per la struttura fitness outdoor collocata presso la scuola media 'G. Leopardi' di Vecchiano. "Un bel momento che ha visto la partecipazione del campione europeo di football americano Lorenzo Dalle Piagge, dei ragazzi e delle ragazze della scuola media, del dirigente scolastico professor Paolo Gori e della dirigente scolastica Sonia Pieraccioni, insieme alla Vicaria professoressa Marina Del Zoppo" afferma il sindaco Massimiliano Angori che ha fatto gli onori di casa insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Sara Giannotti e all'assessore allo Sport Andrea Lelli.

"Un investimento importante per il nostro Comune con una spesa complessiva di circa 34.000 euro con l'opera realizzata dal nostro ente", aggiunge il primo cittadino. "Un grande ringraziamento al nostro ufficio tecnico comunale che ha lavorato alacremente affinché potesse esse realizzato in tempi più brevi possibili", aggiunge l'assessore Giannotti. "Un risultato importante per la nostra amministrazione per mettere a disposizione di tutti, in un luogo strategico e nel verde del nostro territorio, una struttura per fare sport, accessibile davvero per tutta la popolazione" dichiara soddisfatto l'assessore allo Sport Andrea Lelli.

"Un lavoro concreto che si accompagna all'impegno da parte della nostra amministrazione per quanto concerne il sostegno alle società sportive del territorio. Nel corso del 2021 infatti, benché il governo non avesse previsto ulteriori ristori per le società, il nostro Comune ci ha pensato direttamente erogando sostegni per oltre 20.000 euro, con un ultimo bando emanato lo scorso dicembre. Inoltre sono partiti proprio in questi giorni una serie di interventi agli impianti sportivi, a partire da quello di Migliarino. Ricordiamo che nello scorso mese di dicembre abbiamo anche incontrato tutti i soggetti del territorio e le società interessate all'argomento, esponendo loro un cronoprogramma di interventi per oltre 100.000 euro. Inoltre stanno per partire altri progetti legati allo sport e che si basano anche sull'inclusione dei soggetti più fragili, sempre con la collaborazione preziosissima dell'istituzione scolastica, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. L'impegno della nostra amministrazione per la promozione della cultura e della pratica sportiva prosegue dunque sempre più", conclude Lelli.

"L'inaugurazione di strutture per il fitness outdoor come quella realizzata dal Comune di Vecchiano sono segnali importantissimi sia per sottolineare sempre più i benefici psicofisici legati allo sport sia perché in questo periodo rappresentano anche un segnale di ripartenza per un settore che ha sofferto tantissimo durante la fase più acuta della pandemia" afferma il campione europeo Dalle Piagge, cittadino vecchianese e vincitore con la nazionale di football americano del titolo europeo nel 2021. "Complimenti dunque all'amministrazione comunale e che si possa continuare su questa strada a beneficio di tutta la comunità e anche in altre frazioni per aumentare sempre più la voglia di fare sport all'aria aperta".