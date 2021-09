Capannoli: l'11 settembre l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia

Prevista una due giorni per far visitare la nuova struttura alla cittadinanza

Sono in corso gli ultimi interventi per far sì che sabato 11 settembre sia tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Capannoli. Una scuola innovativa, sicura, all’avanguardia dal punto di vista energetico, che ospiterà bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. La realizzazione della nuova scuola prevedeva la demolizione della vecchia scuola e la ricostruzione, in ampliamento, di un nuovo edificio. Dopo alcune complicazioni dovuti a difficoltà societarie delle imprese che si erano aggiudicate i lavori a fine 2017, ha preso il via l’intervento a gennaio 2020, realizzato dal RTI Martino Costruzioni – Campigli Legnami – OLV Costruzioni; a causa della pandemia i lavori hanno subito nuovi ritardi.

L’intervento di complessivi 1.140.000 euro è stato finanziato per 700mila euro tramite i mutui BEI, attraverso la graduatoria regionale dell’edilizia scolastica 2015/2017 e per 440mila euro con fondi propri dell’Amministrazione Comunale. Al fine di garantire il rispetto delle normative Covid-19, è prevista l’inaugurazione più 'istituzionale', su invito, per la mattina di sabato 11 settembre. Il pomeriggio di sabato 11 settembre e la mattina di domenica 12 settembre è previsto un Open Day durante il quale la cittadinanza, su appuntamento da prenotare telefonando in Comune allo 0587 606612, potrà visitare la nuova scuola. L’accesso all’interno della scuola sarà ammesso esclusivamente a chi è in possesso di green pass.