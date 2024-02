Pontedera: una nuova sede per la Fondazione Charlie

Sabato 2 marzo, nel cuore di Pontedera, inaugurerà la nuova sede di Fondazione Charlie ONLUS, che da oltre 30 anni, anche grazie al sostegno anonimo del suo Telefono amico, si occupa di disagio sociale e giovanile, di contrasto alle dipendenze e a fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. L’appuntamento è alle ore 11 alle ex Scuderie di Villa Crastan, luogo legato alla storia industriale e teatrale della città, ex sede della biblioteca, che oggi è stato recuperato e viene restituito alla collettività proprio con questa nuova importante funzione.

"Siamo molto felici, è un giorno che aspettavamo da tempo, un traguardo che, in realtà, è un nuovo punto di partenza e si inserisce in un momento di grande evoluzione della nostra Fondazione". A dichiararlo è il presidente di Charlie Angelo Migliarini, che prosegue: "In questi anni, oltre all’attività di ascolto e sostegno del Telefono amico, abbiamo sempre di più ampliato le nostre attività allo studio e alla ricerca sugli adolescenti, a progetti di sensibilizzazione civica su temi caldi, come le droghe, l’isolamento sociale dei giovani, il bullismo, coinvolgendo direttamente le scuole ed esperti di calibro internazionale".

"Abbiamo rinnovato il Comitato scientifico e portato a compimento un grande processo di digitalizzazione, che ci colloca saldamente nel presente anche sul fronte degli strumenti di comunicazione con i ragazzi. La nuova sede - prosegue Migliarini - ci consente di pensare la nostra azione come sempre più aperta e capace di coinvolgere, grazie a questo spazio che vogliamo sia uno spazio della città e di tutti coloro che vorranno partecipare a pensare e a costruire una società migliore, per i nostri giovani e non solo. Voglio ringraziare il Comune di Pontedera per la concessione di questa splendida struttura e per il supporto, la Fondazione Pisa e l’Impresa Forti, per le risorse fondamentali per realizzare un recupero architettonico di questa portata".

"Un ringraziamento speciale - conclude Migliarini - voglio rivolgerlo alla Fondazione Il Cuore si scioglie e ai soci della Sezione Unicoop di Pontedera, perché grazie alla loro generosità siamo riusciti a realizzare la passerella esterna, che collega direttamente la strada all’ingresso della sede, rendendola così pienamente accessibile. È un fatto di cui siamo molto orgogliosi".

"Sara Biagi, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie sottolinea poi che "l’obiettivo del progetto che abbiamo realizzato nel luglio del 2021 insieme alla Fondazione Chiarlie ONLUS è stato quello di aprire Villa Crastan e renderla accessibile a tutto il territorio della Valdera e oltre, attraverso un gesto concreto di inclusione sociale. Grazie ai fondi raccolti con il crowdfunding abbiamo contribuito a favorire l’accesso al giardino della villa, tramite la realizzazione di una rampa di accesso all’edificio principale".