Commercio: una nuova sede per la Libreria Pellegrini

Nuova sede in via San Frediano 10, in pieno centro, per la 'Libreria Pellegrini' di Angelo Chiani e Massimo Trocchi. Al taglio del nastro, avvenuto nei giorni scorsi, ha preso parte anche l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

"Il fatto che due imprenditori, nonostante l’incertezza che l’emergenza Coronavirus porta con sé, abbiano deciso di investire per rinnovare la propria attività e lo abbiano fatto puntando sulla cultura è sicuramente una buona notizia e un segnale di speranza per tutta la città - afferma Pesciatini - a loro faccio quindi il mio ‘In bocca al lupo’. La nostra amministrazione, da parte sua, continuerà a garantire il massimo impegno per sostenere il tessuto commerciale cittadino che continua a soffrire le conseguenze del perdurare della crisi pandemica".