Servizi: inaugurato il nuovo Centro di riabilitazione neurologica e neurocognitiva

Una rete composta da giovani professionisti nell'ambito della medicina per offrire supporto, cura e sostegno a chi soffre di malattie neurologiche e neurodegenerative e ai familiari. Il Gruppo interdisciplinare di Neuroriabilitazione 'Memento' inaugura con questa missione il nuovo Centro di riabilitazione neurologica e neurocognitiva in via Ferraris, nella zona di Ospedaletto. Un progetto condiviso e supportato da Confcommercio Provincia di Pisa e dall'amministrazione comunale, "a dimostrazione che è possibile offrire servizi sanitari all'avanguardia creando un sistema virtuoso tra il pubblico e il privato" sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Gianna Gambaccini.

Diretto dai medici Alfonso D'Apuzzo (responsabile del Gruppo interdisciplinare di neuroriabilitazione) ed Emanuele Colombini (responsabile della Terapia breve strategica) e coordinato da Antonio Melani (responsabile dell'area amministrativa), il Centro garantisce accoglienza, fruibilità e servizi potenziati per tutti i pazienti. L'approccio per tutte le patologie neurologiche è interdisciplinare: infatti nella struttura lavorano neurologi, geriatri, neuropsicologi, fisioterapisti e logopedisti, e sono attivi anche ambulatori per disturbi cognitivi, test neuropsicologici e certificazioni medico-legali per le richieste di invalidità. Attraverso percorsi riabilitativi specifici, inoltre, vengono seguiti anche i pazienti affetti da Alzheimer, Parkinson, Sla, Sclerosi multipla, disturbi del linguaggio e reduci da ictus o trauma cranico.

"Nella nostra società si sta alzando l'età media e il numero di soggetti anziani affetti da malattie neurodegenerative - afferma Melani - è opportuno quindi incrementare gli investimenti per la prevenzione e il trattamento di queste patologie". "Quando ottimi professionisti uniscono le proprie competenze - aggiunge il presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi - il risultato è un insieme di servizi di eccellenza. Mi fa molto piacere, inoltre, sottolineare la giovanissima età media degli operatori del Centro: persone che hanno svolto un percorso rigoroso di apprendimento e sviluppo delle conoscenze, che adesso mettono al servizio della comunità".