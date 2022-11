Nuovo laboratorio per il Corso di Ottici dell’Iti Fascetti

Inaugurato nella giornata di venerdì 25 novembre presso l’Istituto Iti Fascetti di Pisa il laboratorio rinnovato e ristrutturato per il corso degli Ottici, alla presenza del dirigente scolastico Federico Betti e del presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori. "Una bella occasione di vedere all’opera questi studenti e studentesse che ci hanno consegnato anche una dimostrazione pratica della loro professionalità, facendoci saggiare di persona l’utilizzo delle nuove strumentazioni per la realizzazione effettiva delle montature da occhiali" ha affermato il presidente Angori.

"Da parte sua, la Provincia, nel corso degli scorsi mesi, è intervenuta direttamente, anche a livello economico, per il sostegno al mantenimento della classe 3° Ottici, lavorando di concerto anche con l’Ufficio Scolastico Provinciale al fine di rintracciare le opportune risorse relative al corpo docente. Inoltre - prosegue Angori - la nostra struttura tecnica sta lavorando a un progetto complessivo di ristrutturazione dei solai dell’edificio Fascetti, lavorazioni complessive il cui importo si aggira sui 400mila euro, e di cui si prevede l’apertura del cantiere a giugno 2023".

Grande soddisfazione per l’inaugurazione del laboratorio anche da parte del dirigente Federico Betti. "Con risorse proprie, il nostro istituto è riuscito a inaugurare questo importante spazio altamente professionalizzante per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Abbiamo investito circa 65mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature, tra cui mole, banchi e altre strutture tecnologiche all’avanguardia; nella cifra di cui sopra è compresa anche la ristrutturazione dei locali del laboratorio" commenta il dirigente dell'IIS Da Vinci-Fascetti.

"Mi preme sottolineare infatti che il Corso per Ottici dell’Iti Fascetti è una esperienza formativa unica a livello regionale, e che è compresa nella nostra offerta didattica. Da qui escono studenti e studentesse i cui profili sono fortemente ricercati dalle aziende, e che in breve trovano un’occupazione. Ecco che garantire loro un nuovo laboratorio, all’altezza della loro formazione e delle loro competenze, è per noi motivo di orgoglio. Un ringraziamento va alla Provincia per averci supportato nel pieno mantenimento del corso di studi, per gli interventi eseguiti in generale presso l’Iti Fascetti e per quelli che sono programmati per il nostro plesso. La sinergia istituzionale è fondamentale anche per la buona formazione" conclude Betti.