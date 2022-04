Da Marina di Pisa a Tirrenia: inaugurato il nuovo tratto della Ciclopista del Trammino

Taglio del nastro stamattina, sabato 23 aprile, per il nuovo tratto della Ciclopista del Trammino che unisce Marina di Pisa e Tirrenia. Un allungamento che prosegue il percorso già presente da Pisa fino al Litorale e che si collega alla pista ciclopedonale già esistente lungo tutto il viale del Tirreno (da Tirrenia fino a Calambrone). Insomma, dalla città all'intero litorale pisano (e ritorno). Il nuovo tratto, largo sempre 3 metri, parte dalla Vecchia Stazione del Trammino di Marina e arriva fino al Bagno Lido a Tirrenia, in via Bigattiera. Ed era proprio questo il 'pezzo' che mancava alla Ciclopista, come ricorda l'assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli: "Il tratto che si inaugura oggi chiude il collegamento tra la ciclopista dell'Arno e quella del viale del Tirreno", sottolinea l'assosore, che ricorda anche le piste ciclabili in via di realizzazione a Pisa. Un'opera strategica per la valorizzazione del territorio. Per questo "abbiamo voluto investire - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - 750mila euro di risorse interamente comunali per completare un'opera apprezzata da molti concittadini. Una ulteriore dimostrazione dell'attenzione che ha la nostra amministrazione verso la mobilità sostenibile". Un allungamento apprezzato anche da Fiab, che recentemente ha dato quattro "Smile" su cinque a Pisa. La città si conferma quindi un Comune ciclabile. Anche se, sottolinea la presidente di Fiab Pisa Leonora Rossi, la strada da fare è ancora tanta per rendere soprattutto la zona urbana di Pisa a misura di ciclista. All'inaugurazione, oltre alle autorità, presenti anche tanti ragazzi e ragazze delle scuole medie del litorale.