David e Cristina, indimenticati e indimenticabili: inaugurata una panchina a Ponte a Egola

Una panchina per due anime indimenticate e indimenticabili del Palio del Cuoio, nella Ponte a Egola che avevano contribuito ad animare e rendere più bella: sabato 27 maggio, su iniziativa del comitato guidato da Massimo Ciardelli, che organizza la tradizionale corsa coi caratelli, si è tenuta l’inaugurazione di una panchina alla memoria di David Colombini e Cristina Campinoti, pilastri del rione Il Ponte e anche del Podismo il Ponte. David e Cristina erano marito e moglie e sono scomparsi a poco più di un anno di distanza, lasciando un grande vuoto.

La panchina si trova in via del Giardino a Ponte a Egola, vicino a dove abitavano. Un’iniziativa nata con la collaborazione dell’amministrazione comunale e con la benedizione del parroco, per ricordare l’instancabile contributo dei due alla vita sociale di Ponte a Egola. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla figlia Giulia, con la scopertura della panchina avvolta da una bandiera composta da tutti i simboli dei vari rioni. La panchina è di colore giallo - il colore del Rione Il Ponte - con gli appoggi dipinti con i colori degli altri quattro rioni: il verde, il rosso, l’arancio e l’azzurro.