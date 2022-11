Su viale delle Piagge inaugurata la panchina viola per la fibromialgia

E? stata inaugurata ieri, venerdì 18 novembre, sul viale delle Piagge, una panchina viola per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla fibromialgia e per chiedere una legge che inserisca questa sindrome nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). L?iniziativa è stata promossa da Comune di Pisa, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV (AISF ODV) e Associazione Libellula Libera. Per il Comune di Pisa era presente l?assessore al Sociale, Veronica Poli.

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce approssimativamente 1.5/2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita 'sindrome' poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore).