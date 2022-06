Marina di Pisa, il nuovo corso del Pappafico: rinasce lo storico locale del litorale

L'estate a Marina di Pisa comincia con la riapertura del Pappafico, storico locale del litorale pisano rilanciato dall'imprenditore milanese Giorgio Uccellini, project manager della società CumLabor. Sulla via Litoranea, praticamente in riva al mare, arriva una struttura moderna e accogliente, salutata con una cerimonia di inaugurazione alla presenza del vicepresidente di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, del presidente ConLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, di Alessio Giovarruscio e Donatella Fontanelli, responsabile sindacale e referente territoriale Confcommercio Pisa.

“Siamo contentissimi di aver riaperto un locale che rappresenta davvero un pezzo di storia per Marina di Pisa - afferma entusiasta Uccellini - un progetto che abbiamo intrapreso con entusiasmo per rilanciarlo con l'allestimento di una location elegante, dove i clienti possano trascorrere una piacevole serata ascoltando musica, sorseggiando un drink e gustando i piatti preparati dal nostro chef Fernando nel ristorante Baia 14, che fa parte della nostra struttura. Ci teniamo particolarmente, non voglio esagerare, ma penso che questo splendido litorale possa dare battaglia anche alla Versilia, perché è un posto assolutamente unico”.

“È davvero gratificante vedere imprenditori che da Milano decidono di scommettere sul litorale pisano e investire in un locale che ha fatto la storia di Marina di Pisa, rilanciando una struttura conosciuta e affermata nell'intero territorio e valorizzandola ulteriormente” l'augurio del vicepresidente di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

“Salutiamo con piacere questo nuovo capitolo di una storica attività del nostro territorio” i complimenti dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Una realtà che crea valore e occupazione confermando l'alta qualità dell'offerta turistica del litorale pisano”.

“Una struttura fantastica che sorge in una location suggestiva e magnifica - le parole del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - siamo felici di celebrare questa nuova avventura intrapresa da imprenditori che si mettono in gioco e investono creando posti di lavoro sul territorio, proprio partendo da esempi come questo possiamo davvero immaginare un futuro migliore per il nostro litorale”.