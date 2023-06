Palaia: taglio del nastro per il nuovo parco giochi inclusivo a Montefoscoli

Inaugurato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo il nuovo parco giochi inclusivo nella frazione di Montefoscoli, nel comune di Palaia, realizzato grazie al contributo dell’Assemblea legislativa toscana. Soldi messi a disposizione dal bando Ri-Generazione Toscana. Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco di Palaia Marco Gherardini ed era presente la scuola dell’infanzia Pinocchio di Montefoscoli.

"Una bella giornata per tutta la comunità di Montefoscoli - ha detto il presidente Mazzeo - e sapere che tutto questo è anche grazie al Consiglio regionale insieme al Comune di Palaia fa davvero piacere. Inauguriamo un'opera realizzata con grande cura, tutta rivolta alle bambine e ai bambini. La perdita di socialità per i bimbi è stata una conseguenza grave del Covid. Abbiamo deciso di mettere a disposizione con un bando parte delle risorse derivanti dalla riduzione dei costi della politica. Questo spazio di socialità deriva da quei risparmi. Uno spazio per i più piccoli e per le loro famiglie. Un grazie vero va all’amministrazione comunale che ha partecipato al bando e alla Misericordia che ha la sede proprio di fronte e che si è già affezionata al parco”.

“Ci impegniamo - ha aggiunto il presidente dell’Assemblea legislativa - a risparmiare e a usare meglio le nostre risorse. Noi siamo orgogliosi di aver reso disponibili alle comunità locali 2milioni di euro, su un bilancio di 20milioni di euro, frutto di un lavoro di controllo della spesa e della capacità di saper spendere meglio e più velocemente”.

“Il nostro obiettivo - ha concluso - lo ripeto spesso, è quello di dare a una bambina che nasce a Montefoscoli gli stessi diritti, servizi ed opportunità di un bambino che nasce in una grande città. Questa è la nostra idea di Toscana diffusa, fatti di storia e tradizione che si intreccia con l'innovazione e il futuro. Per fare questo dobbiamo metter loro a disposizione servizi, dobbiamo costruire spazi di inclusione e dobbiamo portare avanti battaglie affinché la scuola pubblica nei piccoli borghi non venga chiusa. Altrimenti c’è il rischio di perdere un pezzo di quella Toscana diffusa che ci viene invidiata in tutto il mondo”.

Il progetto, un parco giochi inclusivo, è stato realizzato grazie al contributo dell’Assemblea legislativa toscana erogato grazie alla legge 3/2022 che prevede iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Il sindaco di Palaia Marco Gherardini ha sottolineato “il lavoro di squadra portato avanti da amministrazione comunale e Consiglio regionale per arrivare a questo bel risultato. Di questo voglio ringraziare il presidente Mazzeo e tutta l’Assemblea legislativa. Con queste risorse abbiamo riqualificato un luogo importante per tutto il paese. Un’area comunale di grande socialità a cui la comunità è affezionata”.