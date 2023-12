Inaugurato il parco inclusivo a Migliarino

Inaugurato nella mattina di venerdì 22 dicembre il nuovo parco inclusivo nell'area a verde adiacente al polo Asbuc di Migliarino, nel comune di Vecchiano, alla presenza dell'assessore regionale Alessandra Nardini. L'intervento è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità. Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche le Associazioni della Consulta del Volontariato e anche Uildm, Aipd, Handy Superabile, Uici, ARA, Coordinamento Caregiver, Eppur si Muove e il Centro Orizzonte della Cooperativa Salute.

"È un onore essere qui per questo taglio del nastro, che sottolinea l' importanza di fornire a tutte le cittadini e a tutti i cittadini pari opportunità, rimarcando l'impegno dei nostri Enti a garantire uguaglianza e parità a tutte e tutti, come ci indica la nostra Costituzione - afferma l'assessore Nardini - un parco a disposizione della collettività, da cui nessuna persona deve restare esclusa; è un luogo che rappresenta anche la sinergia tra le nostre istituzioni che hanno finanziato direttamente questa opera. Davvero un bel regalo di Natale".

"Un progetto importante a beneficio di tutto il territorio, in cui la Società della Salute ha creduto fin dall' inizio, supportando il percorso dell'amministrazione comunale di Vecchiano" spiega il presidente della Società della Salute Sergio Di Maio.

"L'opera ha un valore complessivo di 102mila euro, di cui 40mila euro di finanziamento comunale e circa 62mila euro di finanziamento statali e regionali, ottenuti tramite la Società della Salute della Zona Pisana" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alle Politiche del Volontariato Mina Canarini.

"L' area è già fruibile da diverse settimane. Si tratta di un'opera importante per il territorio, con un'area giochi completamente accessibile per tutti i bambini e le bambine, e quindi dal forte valore inclusivo, mettendo al centro la socializzazione e il gioco tra pari a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno.

L'opera inoltre è anche il frutto di un confronto assiduo con le associazioni del nostro territorio: prima di procedere alla progettazione del parco, infatti, la nostra amministrazione comunale ha coinvolto attivamente in vari momenti di ascolto attivo le associazioni che più da vicino vivono le esigenze specifiche anche dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Ringraziamo, pertanto , per il loro fattivo contributo le associazioni del Caregivers, Handisuperabile, Unione Ciechi Pisa, Associazione Italiana persone Down Pisa, Uildm Pisa, ARA Onlus e la cooperativa Agape che gestisce il centro diurno a Migliarino" sottolinea l'assessore alle Politiche del Volontariato Mina Canarini.

"Il parco inclusivo di Migliarino è un esempio concreto di sinergia istituzionale e solidale, a beneficio delle nostre Comunità" aggiunge l' assessore alle Politiche sociali del Comune di Vecchiano Lorenzo Del Zoppo, che fa parte anche della Società della Salute della Zona Pisana.

"Un ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico Comunale che si è prodigato nell’ascolto attivo delle proposte delle associazioni, registrando le modifiche funzionali al progetto, prima dell’avvio della sua messa a punto” concludono Angori e Canarini.