Vecchiano, inaugurata l'opera 'Parole dipinte' in memoria di Antonio Tabucchi

Nella mattinata di venerdì 26 marzo è stata inaugurata l'opera 'Parole dipinte', che l'artista Alessandro Tofanelli ha dedicato allo scrittore Antonio Tabucchi. Sono intervenuti all’evento, oltre al primo cittadino Massimiliano Angori, l’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo, l'autore dell'opera, e il presidente dell’associazione culturale Antonio Tabucchi, Riccardo Greco. La cerimonia, avvenuta nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19, è disponibile con un video in maniera integrale sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano, dove intervengono, con un contributo per l’occasione, la moglie Maria José de Lancastre e il critico d’arte Giovanni Faccenda.

"E’ così dunque che abbiamo ricordato Antonio, nonostante l’emergenza sanitaria. Chissà cosa avrebbe detto, e scritto, Antonio, di questo periodo, che svela le debolezze di una società che era rodata su una frenesia irrefrenabile, adesso privata della più normale quotidianità e messa in pausa, in attesa che passi l'uragano. Un'attesa che porta alla luce diversità e, spesso, purtroppo, ingiustizie sociali, talvolta addirittura acuendole. E con tutta probabilità Antonio si sarebbe adoperato per denunciare il denunciabile, alla ricerca continua dell'affermazione di quei principi di libertà e democrazia di cui ancora oggi trasudano le sue opere", sottolinea il sindaco Massimiliano Angori.

"E, così, è naturale che il ricordo di Vecchiano per Antonio Tabucchi vada oltre la pandemia che stiamo vivendo, e si faccia spazio comunque in questa emergenza sanitaria; come Amministrazione Comunale abbiamo fortemente voluto questa opera che abbiamo inaugurato, a cura dell'artista Alessandro Tofanelli che ringraziamo. Un'opera dedicata a Tabucchi nello spazio pubblico che porta il suo nome, un connubio che da oggi sarà a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine che da anni vivono questo spazio e che, ci auguriamo presto, torneranno a viverlo nella più assoluta libertà, con la fine della pandemia. Da oggi chiunque passerà di qui e si soffermerà ad ammirare questa opera, rivolgerà il pensiero e, insieme, un ricordo al nostro illustre concittadino, in un quotidiano e brulicante sussurrare il suo nome, rammentando, all'unisono, qualche sua opera eterna. E, allo stesso modo, indelebile nel tempo, sarà la memoria che sempre Vecchiano gli rivolgerà" commenta Angori.

"Ringrazio a mia volta il Comune per avermi concesso l’onore di ricordare Antonio attraverso una mia creazione. Ritengo che in questo momento storico che stiamo vivendo sia una scelta particolarmente significativa, che riconsegna un segnale di fiducia e di speranza, di cui abbiamo tutti bisogno, anche verso il mondo della Cultura. Un segnale di speranza che arriva proprio attraverso l’arte, e per questo ancor più importante" afferma l’artista Alessandro Tofanelli.

"Nove anni di iniziative: sono quelli che ha tributato fino ad oggi il Comune di Vecchiano ad Antonio Tabucchi, iniziando a celebrare la sua memoria sin dall’anno della sua scomparsa, avvenuta nel 2012", sottolinea l’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. "Una celebrazione che si è via via sempre più arricchita, includendo anche altre istituzioni locali, come la scuola e l’istituto comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano, e poi l’associazione culturale con il presidente Riccardo Greco. Adesso la pandemia ci ha imposto di trovare nuove vie, attraverso quella che è anche una contaminazione di arti che stiamo mettendo a punto nello Spazio Culturale Antonio Tabucchi, dove a settembre scorso avevamo inaugurato i pannelli artistici che arricchiscono questo luogo".

"Come istituzione è nostro compito, in questo difficile periodo, continuare a coltivare l'arte rendendo luoghi come lo Spazio Tabucchi vivi nel tempo; è questa la nostra intenzione, per rifiorire da questi mesi intensi e complessi, e riappropriarci di un futuro che affonda nelle nostre radici, di cui Antonio fa parte a pieno titolo" conclude l'assessore.