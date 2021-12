Chiara sfida (ancora) la pandemia e si espande: la sua pasticceria diventa anche una caffetteria-gelateria

Chiara, giovane imprenditrice, ha deciso di sfidare la crisi legata al Coronavirus, aprendo, anche grazie ai fondi destinati all'imprenditorialità femminile, il suo primo laboratorio di pasticceria 'Setteveli' a Ponsacco.

"Quando ci siamo trasferiti a Ponsacco, esattamente due anni fa, io e mio marito Fabio non ci saremmo mai aspettati tutto questo. Il nostro sogno è sempre stato quello di poter condividere la nostra passione per la pasticceria ed essere al fianco della gente durante momenti di celebrazione, ma anche per addolcire le giornate più difficili. Questo luogo e la gente che abbiamo incontrato negli ultimi 24 mesi ci hanno dato la forza di credere nel nostro sogno e di realizzarlo in un momento di incertezza come questo" hanno dichiarato Chiara Salazzaro la proprietaria, e Fabio il marito pasticcere, dopo aver incontrato il sindaco Francesca Brogi, il giorno dell'apertura in pieno lockdown lo scorso novembre 2020.

Uno spazio di circa 48mq, con laboratorio a vista, dove però è possibile trovare tantissimi dolci della tradizione: la torta Setteveli, rivisitazione della torta originale campione del mondo del 1997 che ha ispirato la scelta del nome, i babà, i cannoli siciliani, i cornetti bicolore farciti con pistacchio, fragole o cioccolato, la piccola pasticceria, le torte e crostate, tutti realizzati con prodotti artigianali di alta qualità e prodotti naturali di origine italiana.

Una piccola realtà che a poco più di un anno dall'apertura ha deciso di allargarsi diventando anche una caffetteria e gelateria, assumendo un aiuto pasticcere e due bariste, per supportare Chiara nella gestione della sua nuova attività di circa 100mq. "Siamo ancora increduli del successo ottenuto. Un anno fa, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, in un periodo in cui il mondo era fermo, non ci saremmo mai aspettati di raggiungere questo risultato. La cosa che ci rende più orgogliosi è essere riusciti ad allargare la nostra squadra, perché in questo modo possiamo in un certo senso dare il nostro contributo allo sviluppo della città che ci ha dato tanto".

L'inaugurazione della nuova attività che da pasticceria diventa anche gelateria e caffetteria avverrà venerdì 10 dicembre 2021, in Via Vanni, 98-100 a Ponsacco.