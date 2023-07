Sensibilizzazione e riflessione a Bientina con il nuovo percorso arcobaleno

Un percorso dove i colori arcobaleno simboleggiano la bellezza delle pluralità identitarie e delle diversità. Il Comune di Bientina lo ha realizzato e inaugurato per la sensibilizzazione e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il percorso è stato realizzato con il contributo della rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) in Piazza Martiri della Libertà: una scelta non casuale, dal momento che sul posto è già stata installata una panchina arcobaleno, con l’obiettivo di rendere una delle piazze centrali del paese luogo simbolico di sensibilizzazione e riflessione.

"Un percorso inaugurato proprio nella settimana del Toscana Pride - dichiara Elena Tangredi, consigliera con delega alle pari opportunità - che si svolgerà il 9 luglio a Firenze e che il Comune di Bientina ha patrocinato. Crediamo fortemente che la riflessione, la sensibilizzazione, la cultura e l’informazione siano il migliore antidoto all’ignoranza, purtroppo ancora troppo presente quando si affrontano tematiche legate all’identità di genere. E questo è un progetto che si pone in linea e in continuità con le politiche che l’amministrazione ha deciso di portare avanti su un tema importante e attuale. Auspichiamo che le rivendicazioni LGBTQI+ arrivino presto a stimolare un dibattito serio in Parlamento che si concluda con un progetto di legge a sostegno di questa comunità continuamente oggetto di discriminazione e persecuzione".