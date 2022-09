San Giuliano Terme: tutto pronto per l'inaugurazione del primo Pet Store Conad

Grandi novità per i cittadini di Madonna dell'Acqua: giovedì 15 settembre aprirà il primo PetStore Conad della zona all’interno dello Spazio Conad di via Pietrasantina, per accogliere i clienti e tutti gli animali da compagnia con una proposta innovativa di prodotti e servizi di qualità per la cura e il benessere di tutti gli amici a quattro zampe. Il nuovo Petstore è un negozio specializzato a 'misura di pet' pronto a coprire e soddisfare tutti i bisogni dei diversi animali domestici, grazie ad un’ampia proposta assortimentale, con oltre 5.000 referenze dedicate alla cura e al benessere degli animali da compagnia. All’interno del punto vendita presenti alimenti di qualità, accessori e prodotti dietetici, oltre ai parafarmaci veterinari. Il negozio propone ai clienti anche iniziative e servizi specifici per soddisfare i bisogni di tutti gli animali da compagnia, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

"Siamo felici di annunciare l’apertura del nostro nuovo PetStore ed accogliere tutti i cittadini e clienti con un’offerta distintiva dedicata alla cura e al benessere di tutti gli animali da compagnia - dichiarano Diego e Consuelo Giannelli, Soci di Conad Nord Ovest di San Giuliano Terme - Nel nostro nuovo punto vendita i clienti troveranno oltre 5.000 referenze in assortimento pronte a soddisfare tutte le esigenze degli animali domestici grazie ad un’offerta funzionale, completa e di qualità. Crediamo molto in questo nuovo concept, siamo pronti per la scalata verso il successo grazie al nostro team di persone qualificate e a una proposta commerciale incentrata su qualità e convenienza".

Il nuovo PetStore di via di Pietrasantina si sviluppa su una superficie di 280 mq, dispone di due casse tradizionali ed impiega 4 addetti, di cui 2 nuove assunzioni. E' dotato inoltre di un impianto di illuminazione a led e delle migliori tecnologie che favoriscono la sostenibilità ed il risparmio energetico. Il PetStore Conad è aperto tutti i giorni ed effettua orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. Nel giorno di apertura è prevista per i clienti la distribuzione di una shopper omaggio. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 050 894338.