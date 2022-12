L'arcobaleno sulla ciclopedonale Noce-Lugnano: inaugurate la piazza e le panchine dei diritti

Sono state inaugurate il sabato 17 dicembre la piazza e le panchine dei diritti, realizzate dall’azienda CSC di Lugnano, lungo la pista ciclopedonale Lugnano-Noce. Il Consiglio delle Pari Opportunità, presieduto da Marta Galluzzo, e il cui assessora di riferimento è Valentina Bertini (che ha la delega anche nell’ambito della Società della Salute - Zona Pisana) in collaborazione con l’amministrazione comunale, e con il coordinamento dell’assessore Fabiola Franchi, ha posizionato nella piazza queste panchine per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani (che si celebra il 10 dicembre, quando è stata firmata la Convenzione Universale dei Diritti Umani) e per sottolineare la rilevanza di valori universali che tutelano la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani.

"Dare ed estendere i diritti umani - ha detto il sindaco Matteo Ferrucci - a ogni persona, senza alcuna differenza o discriminazione, non è qualcosa che toglie qualcosa a qualcuno, ma che, semmai, arricchisce tutti e tutte noi. Una comunità in cui ciascuno può realizzare il proprio piano di vita ed essere libero e felice è una comunità che sta meglio e che è più felice essa stessa". La presidente Galluzzo e l’assessore Bertini, insieme alle rappresentanti della Casa della Donna di Pisa, hanno ricordato l’impegno concreto e le numerose iniziative che, da molti anni, il Consiglio Pari Opportunità porta avanti per attuare i diritti e le libertà civili, contro ogni forma di violenza, discriminazione e stereotipo.

"Nel distretto socio sanitario di Vicopisano - hanno sottolineato - ogni giovedì, dalle 14 alle 16, è attivo uno sportello contro la violenza, gestito della Casa della Donna, al quale chiunque, gratuitamente, può rivolgersi, telefonando al numero 050561628. Per contattare il Consiglio, avere informazioni e magari entrare a farne parte si può scrivere a cpo@comune.vicopisano.pi.it.". Fra le numerose associazioni e i molti cittadini presenti all’inaugurazione c’era anche 'AGEDO Toscana' che ha evidenziato quanto, eventi come questi siano importanti visto che purtroppo permangono i pregiudizi e che solo con l’impegno di tutti, enti pubblici, cittadini e associazioni, possiamo definitivamente superarli. Per una società in cui finalmente ci sia, concretamente, l’uguaglianza.

"Non sono 'solo' simboli importanti - si legge nella targa della piazza - le panchine rappresentano un intenso invito alla riflessione, un forte richiamo al rispetto e al superamento di ogni atto di violenza e prevaricazione, di ogni pregiudizio, di ogni stereotipo e di ogni discriminazione. 'Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza'. Articolo 1, Dichiarazione universale dei Diritti Umani".