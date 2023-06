Una piazza di transito, aperta e funzionale, che accoglie i viaggiatori e collega con la via centrale e i servizi. Per 'vivere' la zona, con aree di sosta ombreggiate e la riorganizzazione della circolazione (con la predisposizione alla tramvia), c'è da attendere il completamento del progetto, con il cantiere che partirà da luglio in Viale Gramsci. E' stata inaugurata stamani, 21 giugno, la nuova Piazza della Stazione di Pisa, uno dei momenti chiave del progetto 'Binario 14', le cui lavorazioni erano iniziate nell'agosto 2022. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità della città, con a fare gli onori di casa il sindaco Michele Conti insieme all'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa e all'assessore a Cultura e tradizioni storiche Filippo Bedini.

"Con il completamento della piazza - ha detto Conti - abbiamo tracciato un passo decisivo verso la fine del grande intervento di riqualificazione della principale porta di accesso alla città. Da qua passano 18 milioni di visitatori ogni anno, turisti, lavoratori pendolari, studenti. Un flusso enorme che ci ha portato a privilegiare ampi spazi per il passaggio delle persone, come avviene nelle principali stazioni europee. Abbiamo fatto grande attenzione alla sicurezza, con la realizzazione di un potente impianto di illuminazione a led, e al decoro, con il recupero della fontana e le isole floreali".

L'obiettivo è creare un continuum con il futuro Viale Gramsci, nell'ottica di "invertire il rapporto fra spazio dei pedoni e dei veicoli", ha precisato Latrofa. "La carreggiata per le auto sarà unica e centrale, insieme alla tramvia, mentre avranno più spazio ai lati i viali alberati, con un collegamento pedonale senza soluzione di continuità con la piazza. L'appalto dei lavori è già assegnato". Nello specifico, il dirigente ai lavori pubblici architetto Fabio Daole ha spiegato che "la piazza ha una vocazione di transito, contando i 4mila passanti all'ora che abbiamo dalle 8 alle 20, per cui non può essere un'area conviviale come avviene in altre piazze. Le aree di stazionamento, per attendere al fresco il treno ad esempio, saranno realizzate nel nuovo Viale Gramsci. Prevediamo il completamento finale per la metà di settembre".

Tanti i dettagli a corredo delle lavorazioni. "Abbiamo fatto attenzione all'accessibilità - ha proseguito Latrofa - non ci sono barriere architettoniche e per i non vedenti è stato installato un percorso che grazie alla tecnologia descrive loro ciò che li circonda. Un aspetto quest'ultimo di cui di solito si parla poco, ma è importante. Vorrei infine - ha concluso - sottolineare come tutta la progettazione sia frutto del lavoro e della professionalità dei nostri uffici comunali. Lo dico con orgoglio, è un risultato non scontato". Ulteriori integrazioni attendono i capolinea dei bus: le pale elettroniche a breve forniranno informazioni in tempo reale sui tempi di attesa, mentre è in corso l'interlocuzione del Comune con la Soprintendenza per progettare le pensiline per proteggere i viaggiatori in caso di pioggia, struttura che sarà prevista anche per l'area taxi.

Piazza della Stazione sarà un modo anche per introdurre i visitatori alla storia della città, grazie al rinnovo delle bandiere. "I pennoni ospitano i vessilli della città e dei quattro quartieri storici - ha illustrato Bedini - in modo che fin dal primo momento sia chiaro quanto sia sentito e importante il senso di appartenenza a Pisa, ad ulterirore dimostrazione della sua storia".