Lavaggio e cura di auto e moto: a Ospedaletto arriva Pisa Detailing

Non è un semplice autolavaggio, ma un vero e proprio centro estetico per mezzi a due e quattro ruote Pisa Detailing, la prima attività sul territorio specializzata nel detailing. Un'impresa unica nel suo genere che offre una vasta gamma di servizi per la cura dell'auto e della moto a 360°, inaugurata a Ospedaletto, in via Marmicciolo 25, dal titolare Antonio Ficarra con una cerimonia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, della referente territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli, di Irene Della Croce e Fabio Galletti, responsabili area Assistenza alle imprese e area Fiscale di Confcommercio Pisa.

"E' emozionante tagliare il nastro di un'attività che non rappresenta soltanto una nuova impresa, ma il coronamento di un sogno per un imprenditore che ha fatto dell'immensa passione per auto e moto il proprio mestiere" il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Siamo davvero felici di vedere aperta e immediatamente operativa questa nuovissima realtà che abbiamo seguito da vicino attraverso il lavoro dei nostri uffici e che continueremo a supportare". "Salutiamo con curiosità e soddisfazione l'apertura di un tipo di attività che non era presente in città e che offre un servizio altamente professionale e qualificato non solo ai nostri concittadini, ma a tutti gli appassionati di auto, moto e mezzi d'epoca attraverso le più moderne tecnologie in tema di cura e pulizia" afferma l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

"Fin da piccolo mio padre mi ha trasmesso la grande passione per la cura dell'auto e sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura insieme a mio figlio Matteo" racconta emozionato il titolare di Pisa Detailing Antonio Ficarra. "Il detailing è un sistema che riguarda la cura dell'auto nei minimi dettagli attraverso tecnologie moderne e innovative, nato negli Stati Uniti e da poco diffuso in Europa e in Italia, realizzabile sia su mezzi d'epoca che sui mezzi più moderni. Abbiamo frequentato corsi di formazione specifici all'Accademia dell'auto che ci permettono di operare su carrozzerie e supporto di qualsiasi tipo e ai nostri clienti offriamo un servizio completo di lavaggio esterno e interno, decontaminazione chimica e meccanica, lucidatura e protezione carrozzeria con nanotecnologia".