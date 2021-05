Inaugurata la nuova pista di atletica: "Simbolo di ripartenza dello sport"

Cerimonia la mattina di lunedì presso l'impianto 'Cino Cini' di via Atleti Azzurri Pisani, rifatto il manto per un investimento comunale di 432mila euro

Taglio del nastro stamani, 10 maggio, per la nuova pista di atletica presso

Oltre al risanamento del sottofondo e della superficie è stato completato il sistema di smaltimento delle acque piovane ed il percorso esterno alla pista. Si tratta di un primo lotto di lavori del Campo Scuola: nel piano delle opere pubbliche 2021 l'amministrazione ha previsto un secondo intervento, pari a 380mila euro, per una riqualificazione complessiva che coinvolge anche spogliatoi e pedane delle discipline di salto e lancio.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha fatto gli onori di casa per la cerimonia, parlando di "un giorno di festa per Pisa. La città ha una lunga tradizione nell'atletica, con tante soddisfazioni a livello internazionale e olimpico. Vogliamo seguire e replicare questa storia valorizzando lo sport, strumento di aggregazione sociale e promotore della salute. Sostenere le società di questo settore è un investimento sul futuro. Questi lavori erano attesi da oltre 10 anni". Sul fronte gestione il sindaco ha annunciato che "dopo un primo periodo di gestione diretta del Comune ci sarà una veloce assegnazione con bando per la fruizione agonistica". E sul quartiere il primo cittadino menziona la piscina comunale: "Quest'area era stata immaginata come una cittadella dello sport. La nostra idea è di rifare ex novo la piscina in una zona adiacente a questa struttura".

Più nel dettaglio dei prossimi step è sceso l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa: "La riqualificazione della pista è un simbolo di ripartenza dopo un periodo duro. Fin dal nostro insediamento ci eravamo prefissato di rinnovare la cittadella dello sport. Dopo questi lavori ora si tratta di avere le certificazioni da Fidal e Coni per poi poter tenere eventi nazionali ed internazionali come in passato: vogliamo che Pisa torni ad essere centrale e capace di ospitare e coltivare i talenti dell'atletica". Sulla futura gestione l'assessore sottolinea l'importanza del prossimo bando: "Quando si investe così tanto si deve poi avere rispetto di quanto costruito. Ci sarà una regolamentazione precisa per non tornare alla condizione passata". Sulla piscina: "Pensiamo ad una partnership pubblico-privata".

Hanno partecipato all'inaugurazione numerose autorità civili e militari. La dottoressa Rita Reale ha portato i saluti della Prefettura, ricordando come "percorsi sportivi sono centrali nella crescita e nella formazione dei ragazzi, 'mens sana in corpore sano'; un nuovo impianto come questo è un segnale di rinascita". Per la Provincia di Pisa Biancamaria Coli ha ricordato come lo sport "unisce tutti, è momento di dialogo e socializzazione, che sono poi il motore della vita". Il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai: "L'identità di ogni comunità passa anche attraverso lo sport. La nostra città è anche i tanti sport che offre a tutti i suoi cittadini. Pisa in tante attività sportive è riuscita ad arrivare fino ai più importanti successi del mondo, l'inaugurazione di questa mattina è un passo importante".

Giacomo Bacci, fiduciario provinciale del Coni: "E' un dovere, in particolare in questo periodo così difficile per il settore, essere vicini a chi vuole fare sport in sicurezza. Oggi si trovano sempre meno risorse per le attività, il Coni è a disposizione delle istituzioni per valorizzare impianti come questo". Il prorettore con delega alle attività sportive Marco Gesi: "Come Università siamo felici di vedere un'amministrazione che spende nel settore dello sport, va capito che lo sport è una risorsa dominante nella formazione: prepara a rispettare le regole, gli avversari, è inclusività e indipendenza".