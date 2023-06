Taglio del nastro per la nuova pista ciclabile di Perignano

Taglio del nastro ieri pomeriggio per il nuovo percorso ciclopedonale che da via Matteotti arriva fino al polo scolastico di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. L'opera, realizzata dall'amministrazione comunale, ha avuto un costo di €278.000 finanziati per €24.000 anche dalla Regione Toscana.

Presenti all'inaugurazione, oltre alle associazioni e alle forze dell'ordine, i bambini delle scuole del polo di via Sandro Pertini, che insieme alle loro famiglie potranno sfruttare da subito la nuova pista per camminate e pedalate.

“Questo investimento rappresenta il primo tratto del più ampio progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale che collegherà il centro abitato Le Casine al resto di Perignano - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - un primo importante tassello, che sicuramente impatterà in modo positivo sull'ambiente ma anche sulle persone che potranno godere di un'area complessivamente attrezzata per fare sport e rigenerarsi”.

“La pista si estende per circa 320 metri e rappresenta un passaggio in tutta sicurezza tra l'area fitness, l'anello pedonale intorno al polo scolastico e via Matteotti - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Cartacci - dotata di 22 punti luce a led per consentire il passaggio anche al calare del sole, la pista è immersa nel verde, completa funzionalmente l'area fitness adiacente e si trova nelle strette vicinanze degli impianti sportivi".

“In attuazione degli obiettivi del piano della mobilità ciclabile e sostenibile - ha concluso il sindaco - oggi con soddisfazione consegniamo questo nuovo percorso alla comunità e con gli uffici siamo già a lavoro per intercettare finanziamenti per la realizzazione del secondo tratto dell'opera”.