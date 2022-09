Gianluca raddoppia e apre un nuovo locale a Cascina: taglio del nastro per 'Salenero'

L'imprenditore Gianluca Mazzoni scommette ancora su Cascina e porta nel centro storico della città una nuova attività all'insegna della buona cucina e della pizza di qualità. Si chiama 'Salenero' il nuovo locale che apre i battenti in via Elio Vagelli con un'inaugurazione alla presenza del sindaco e dell'assessore al Commercio di Cascina, Michelangelo Betti e Bice Del Giudice, del presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca e del responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Siamo felici di puntare su un nuovo format - spiega l'imprenditore Gianluca Mazzoni, già titolare del Ristorante Il Gozzo di Cascina - vogliamo intercettare un altro tipo di clientela, quella che cerca piatti diversi dalla cucina di mare, puntando su un piatto nazionale d'eccellenza come la pizza, in un locale storico proprio dentro le mura di Cascina. Offriremo pizze con gusti e sapori tradizionali, ma anche pizze gourmet a lunghissima lievitazione e alta digeribilità”.

“È un'importante occasione vedere una nuova attività che propone una cucina tradizionale e innovativa allo stesso tempo, in un locale che si è sempre contraddistinto per la ristorazione di qualità in una struttura che ci ricorda la Cascina che nasce in epoca medievale - il saluto del sindaco di Cascina Michelangelo Betti - vediamo un trend positivo per le nuove aperture sull'intero territorio e in particolare nel centro storico, dove a breve verranno avviate nuove attività”.

“Una luce che si accende è sempre un bel segnale, specialmente quando a inaugurare è un imprenditore illuminato come Gianluca Mazzoni - afferma il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca - in un momento così difficile e preoccupante la scelta di continuare a scommettere sul territorio è un vero messaggio di speranza e coraggio”.

“Il titolare è per noi cascinesi sinonimo di garanzia e qualità, siamo certi che anche questa attività saprà mantenere alto il livello qualitativo di quelle che stanno sbocciando a Cascina” commenta l'assessore al Commercio Bice Del Giudice.

“Siamo felici di vedere una bellissima attività che apre in centro storico, peraltro in un contesto di enorme difficoltà come quello che stanno vivendo le imprese, e in particolare i pubblici esercizi” conclude il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.