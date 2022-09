Festa a Pontedera per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico Dino Carlesi

"Quello che oggi inauguriamo, in realtà è solo un'anteprima poiché l'inaugurazione ufficiale, pubblica, definitiva la faremo solo alla fine degli ultimi lotti, è il frutto straordinario di una serie sterminata di capolavori che abbiamo avuto la bravura e la fortuna di connettere, insieme elementi diretti verso un unico obiettivo: la gestione emergenziale di questo ultimo anno scolastico, la costruzione di un percorso prima da inventare e poi da concretizzare, la realizzazione di una scuola sorta dalle macerie di un mostro edilizio da anni alle porte della città" aggiunge il primo cittadino.



"A Pontedera, giunge a compimento una grande operazione di investimento sulle giovani generazioni che mette alle spalle una complicata situazione di emergenza e apre una fase di speranza per il futuro della città e della sua comunità" sottolineano il governatore della Regione Eugenio Giani e l'assessore regionale all'Istruzione Alessandra Nardini, che hanno rivolto il proprio ringraziamento al sindaco e all'amministrazione comunale per aver saputo gestire una fase critica per la comunità educativa della città e al tempo stesso programmare un complesso lavoro di rigenerazione urbana che ha avuto come prospettiva principale un chiaro investimento sul futuro. Il presidente ha ricordato come sia stato fondamentale l'impegno della Regione che ha sostenuto il Comune con 3 milioni e mezzo di euro di risorse regionali, di cui prima, nel 2020, mezzo milione per offrire sistemazione temporanea ai plessi destinati alla scuola dell'infanzia e successivamente, nel 2021, 3 milioni per consentire all'amministrazione di acquistare il nuovo complesso scolastico.

"Quando il 7 luglio 2021 ci siamo trovati a gestire la notizia della chiusura obbligata della Curtatone ci siamo trovati dentro una di quelle notti buie, senza luna. Oltre 600 ragazzi senza la loro scuola. Oltre 600 famiglie a cui dare risposte, spiegazioni e, soprattutto, prospettive. Una città intera ferita - sottolinea il sindaco Matteo Franconi - dopo 14 mesi siamo qui oggi a consegnare alla scuola una 'casa' tutta nuova, grande, sicura. Una struttura non ancora completata per intero e con diversi dettagli ancora da limare. Ma un molo certo in cui approdare. Qualcuno l'ha definito un miracolo; io non sono d'accordo: i miracoli avvengono per un intervento soprannaturale. Questo invece è il risultato, eccezionale senz'altro, di 14 mesi di fatica e determinazione, di un sogno aggrappato alla realtà con un lavoro matto e disperato".