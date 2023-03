Terminati i lavori alla residenza universitaria 'San Cataldo': 242 posti letto in più per gli studenti

Nella mattinata di lunedì 6 marzo verrà inaugurata la residenza universitaria 'San Cataldo', situata in via Paolo Semeraro, alla presenza del presidente del DSU Toscana Marco Del Medico, del governatore della Regione Eugenio Giani e dell'assessore regionale all'università e alla ricerca Alessandra Nardini. L’edificio dispone di 140 camere, suddivise tra 102 camere doppie e 38 camere singole, per un totale di 242 posti letto.

Nella progettazione è stata posta grande attenzione alla qualità architettonica ed all’efficientamento energetico al fine di ottenere la certificazione dall’Ente certificatore autonomo 'Casa Clima' in classe Gold, in considerazione della presenza di fonti rinnovabili di approvvigionamento basati su pannelli fotovoltaici e solari/termici. La stessa attenzione è stata posta nella scelta degli infissi che garantiscono il miglior isolamento termico e la minima dispersione e nei dispositivi per l’erogazione di acqua ed energia elettrica per il contenimento dei consumi.

I posti letto DSU della sede di Pisa da assegnare per l’anno accademico 22/23, previsti nel bando di concorso, sono 1291 e con l’aggiunta di quelli della nuova struttura di San Cataldo diventeranno 1533, implementando l'offerta abitativa destinata agli studenti universitari iscritti all'Ateneo di Pisa.