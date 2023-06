Comincia la stagione del 'River Park': nuovi spettacoli e attrazioni per il parco di via di Montecastello

Più di 10mila metri quadrati di giochi e attrazioni per bambini e bambine fino a 11 anni, in un'area riqualificata e immersa nel verde. Comincia ufficialmente la stagione del 'River Park' di Pontedera, il parco giochi inaugurato in via di Montecastello, nell'area del campo sportivo della Rotta, dai titolari Gianfranco Lischi e Massimo Niemen, alla presenza del responsabile sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio, dell'assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Pontedera Francesco Mori e del referente territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Melai.

"Una struttura rinnovata e dedicata alle famiglie e a tutti i bambini fino agli 11 anni" spiegano i titolari Gianfranco Lischi e Massimo Niemen. "Il 'River Park' è un parco giochi di 10mila quadrati, di cui 1.200 al coperto con attrazioni e intrattenimenti dedicati ai più piccoli e attrezzato per accogliere nel migliore dei modi i genitori, grazie a un nuovo punto ristoro e angolo bar. Siamo aperti tutti i giorni dalle 17 fino a mezzanotte con tante nuove attrazioni come tappeto elastico, jumping e area playground, oltre a un programma di spettacoli serali che vedranno protagonisti il teatro dei burattini e numeri di magia".

"Una nuova realtà sul nostro territorio che costituisce un'opportunità di svago e divertimento per famiglie e bambini di Pontedera e dell'intera Valdera" afferma l'assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Pontedera Francesco Mori. "Come istituzione cercheremo di valorizzare al meglio opportunità di intrattenimento positivo sul territorio come questa". "Una bellissima struttura che arricchisce l'offerta della nostra città e apre proprio in concomitanza con l'inizio dell'estate, saprà essere sicuramente un punto di riferimento per bambini e famiglie del territorio" gli auguri del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

"Salutiamo con piacere una realtà completamente rinnovata, che garantisce il massimo divertimento per i bambini in un contesto accogliente e piacevole anche per i genitori. Massima disponibilità il nostro più sincero in bocca al lupo ai due imprenditori Gianfranco Lischi e Massimo Niemen" il saluto del responsabile sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio.