Rotatoria Val di Cava: taglio del nastro per la nuova infrastruttura

Sono terminati i lavori a cura della Provincia per la realizzazione della Rotatoria in Val di Cava, inaugurata nella mattina di giovedì 22 febbraio, alla presenza del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, della sindaca di Ponsacco Francesca Brogi e del sindaco di Pontedera Matteo Franconi.

“Si tratta di un importante intervento del valore di 875.000 euro, definito di concerto con il Comune di Ponsacco e con il Comune di Pontedera, e finalizzato, come di consueto per il nostro ente, a una sempre maggiore sicurezza della viabilità per cittadini, imprese e comunità - afferma il presidente Angori - le lavorazioni hanno messo a punto una riqualificazione urbanistica del tratto della strada provinciale 11 ’delle Colline per Legoli’ e la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, al fine di rimuovere il semaforo e diminuire le velocità dei veicoli. Sono stati ridisegnati l’intersezione tra la sp 11 e via della Costituzione, chiudendo l’incrocio e rimuovendo il semaforo e adeguati i due rami lungo la provinciale 11 in direzione Pontedera e in direzione Legoli. Da oggi questa nuova infrastruttura è pienamente a disposizione delle due comunità del nostro territorio provinciale. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno messe a punto le ultime rifiniture sull'opera”.

La sindaca di Ponsacco Francesca Brogi: “Oggi è un giorno di festa per Val di Cava e per un intero territorio che da tempo chiede la realizzazione di un'opera pensata principalmente per ridurre le file sulla provinciale e per rendere più sicuro l’ingresso e l’uscita dei cittadini dalla frazione. Grazie a questa infrastruttura, l'accesso principale di Val di Cava si sposta da via della Costituzione a via Guicciardini. Un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza, e che portiamo a compimento. Ringraziamo tutto l'ufficio tecnico della provincia di Pisa, in particolare la geometra Edy Pardini e il responsabile Cristiano Ristori, per la professionalità dimostrata e il nostro presidente della provincia Massimiliano Angori per essersi mostrato da subito attento e collaborativo nonostante l'impegno economico rilevante dell'intero progetto”.

"Si tratta di una fondamentale infrastruttura che snellirà il traffico per raggiungere l'Alta Valdera - aggiunge il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - ringraziamo pertanto la Provincia di Pisa per aver realizzato questa opera nei tempi previsti, un sentito ringraziamento pertanto al presidente Angori e a tutta la struttura tecnica della Provincia di Pisa per il grande lavoro svolto in celerità di esecuzione".