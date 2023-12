Inaugurate le Rsa di Ponsacco e Le Melorie: strutture all'avanguardia per il benessere degli ospiti

Inaugurazione questa mattina, 2 dicembre, per la RSA Ponsacco e la RSA Le Melorie, situate nel quartiere Le Melorie, nel Comune di Ponsacco, in via di Gello 151.

Alla presenza del sindaco di Ponsacco Francesca Brogi e dell’amministrazione comunale, del sindaco di Pontedera e presidente della Società della Salute Matteo Franconi e di molti sindaci dei Comuni limitrofi, del presidente di Gruppo Gheron Sergio Bariani e dell’amministratore delegato Massimo Bariani, del responsabile immobiliare di Carron Spa Renato Minato, si è svolta la cerimonia del taglio del nastro tricolore, con l’emozionante benedizione delle strutture a cura di Don Romani Chenouda, parroco della parrocchia San Bartolomeo-Le Melorie e, successivamente, una visita guidata ha svelato ai partecipanti tutte le particolarità del nuovo complesso.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi ha dichiarato: “Siamo davvero molto felici e orgogliosi dell'apertura delle nuove RSA Ponsacco e Le Melorie, strutture dotate di comfort alberghieri, sanitari e assistenziali all'avanguardia. Oggi ci troviamo qui a celebrare un momento molto atteso, che per questo territorio rappresenta un significativo supporto per i nostri anziani e, nel contempo, un’importante opportunità dal punto di vista lavorativo. Infine, si tratta di un’ulteriore riqualificazione della frazione ‘Le Melorie’, che si appresta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i servizi socio-sanitari dell’intera comunità”.

Il presidente del Gruppo Gheron, ing. Sergio Bariani, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire servizi di alta qualità per le persone anziane: "Siamo felici di poter offrire alla comunità di Ponsacco e del territorio circostante una struttura moderna, eco friendly, tecnologicamente avanzata e dotata di tutte le comodità necessarie, per garantire il benessere dei nostri ospiti. La direzione di struttura è stata affidata alla dott.ssa Federica Ghiroldi, responsabile Area Regione Toscana che ha guidato anche la start up, nel ruolo di direttrice, delle RSA di Cecina, aperte nel 2022".

Il dott. Massimo Bariani, amministratore delegato del Gruppo Gheron, ha sottolineato l'importanza della formazione del personale e della gentilezza nella cura delle persone fragili: "La formazione del nostro staff è una priorità assoluta. Abbiamo investito molto nella preparazione del nostro personale, fornendo loro le competenze necessarie per offrire un'assistenza di alta qualità e un trattamento gentile e rispettoso ai nostri ospiti anziani. Siamo consapevoli che la gentilezza e l'empatia siano fondamentali per creare un ambiente accogliente e rassicurante per le persone fragili. Inoltre, è importante sottolineare che l’apertura delle RSA Ponsacco e Le Melorie porterà al territorio una ricaduta occupazionale significativa e qualificata”.

Il complesso è facilmente accessibile dalle famiglie del territorio e perfettamente inserito nel tessuto esistente, con la vicinanza di servizi alla persona, come la farmacia comunale e un centro con ambulatori e centro analisi. È costituito da due edifici distinti, con ingressi separati e con una grande corte centrale adibita a giardino. La RSA Ponsacco dispone di 80 posti letto, mentre la RSA Le Melorie di 40: ampie camere singole e doppie, dotate di TV e bagno privato. Importanti spazi sono dedicati alla socializzazione e ai servizi quali palestre, salone parrucchiera, ambulatori medici, ecc. Il servizio di ristorazione è completamente gestito all’interno della struttura, con possibilità di realizzare menù personalizzati per ospiti con particolari esigenze di dieta. Un ampio parcheggio esterno è a disposizione dei visitatori.

RSA Ponsacco e RSA Le Melorie sono state pensate e realizzate con soluzioni ecocompatibili, adottando i migliori standard qualitativi e tecniche di ultima generazione, per garantire grande comfort. La realizzazione dell’opera è avvenuta a cura dell’impresa di costruzioni Carron Spa di Treviso, il progetto è dell’architetto Luca Paparoni dello Studio di architettura Paparoni di Ponsacco.