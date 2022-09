Salumi, formaggi e prodotti di qualità: a Calcinaia arriva la Salumeria Brado

Una nuova bottega con un'ampia offerta di salumi, formaggi, pasta, salse, confetture, dolci artigianali, vino sfuso e tanti altri prodotti di qualità. Arriva la Salumeria Brado, il negozio di specialità alimentari inaugurato da Michele Lazzerini insieme al babbo Alberto a Calcinaia in via del Tiglio 163, sulla strada che collega il paese a Bientina. Una nuova apertura festeggiata con un taglio del nastro dai titolari alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alesandro Simonelli e della responsabile area credito Confcommercio Pisa Francesca Cagnoni.

"Il nome dell'attività si ispira proprio dai maiali allevati allo stato brado, i migliori per la qualità della carne" racconta entusiasta il titolare della Salumeria Brado, Michele Lazzerini. "Insieme al mio babbo lavoravamo nel settore mobili e arredamento, ma il cibo è sempre stato una nostra passione e dopo la pandemia abbiamo deciso di buttarci in questo settore aprendo un'attività di nicchia, puntando prevalentemente su produttori di zona e su chiunque possa fornire prodotti di eccellenza. Siamo specializzati nella vendita al dettaglio con una ricca selezione di paste artigianali, formaggi, salumi e dolci artigianali, oltre al vino sfuso in bottiglia e siamo aperti dalla mattina alla sera dalle 8 alle 20. Nel locale si possono gustare taglieri particolarmente indicati per merende e aperitivi, vedremo poi di adattarci anche alle esigenze dei clienti". "Un vero negozio di eccellenza, dove basta entrare per vedere tutta l'attenzione degli imprenditori verso la ricerca di prodotti di qualità" afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alesandro Simonelli. "Attività come questa sono un fiore all'occhiello per il nostro territorio, complimenti alla famiglia Lazzerini per aver creato un angolo di vera Toscana nella loro bottega".