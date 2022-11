Sensibilizzazione: una scarpa rossa in formato extralarge alla rotatoria del Centro dei Borghi

Panchina rossa? Troppo inflazionata. Perché non realizzare allora un décolleté rosso come simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Dalle parole ai fatti: sabato 26 novembre, alle 9.15, sarà tolto il velo alla scarpa rossa di 120 x 80 centimetri che farà bella mostra di sé alla rotatoria del Centro dei Borghi (all’incrocio tra le vie Fosso Vecchio e Oristano). L’idea è partita da Chiara Frassi del gruppo di beneficenza Kinzika Group. "Siamo un gruppo di ragazze e di donne: da tre anni volevamo fare qualcosa contro la violenza donne - sottolinea Chiara Frassi - Avevamo pensato a una panchina rossa, ma non era un’idea originale e in giro ce ne sono diverse. Poi ho gettato la proposta di un décolleté rosso e ci siamo subito trovate d’accordo. Abbiamo trovato una ditta di Lucca che ha realizzato la scarpa e un marmista di Pisa per il piedistallo".

Il Kinzika Group nasce come un insieme di tifose del Pisa, ma queste donne si sono sempre spese molto nell’organizzare eventi di beneficenza per sostenere i più deboli e soprattutto le piccole associazioni che non hanno accesso al 5 per mille. Perché dunque Cascina? "Semplice: perché a Pisa non la volevano fare: al massimo l’amministrazione avrebbe accettato una scarpa arancione. A Cascina invece - continua Chiara Frassi - siamo state accolte a braccia aperte e voglio ringraziare pubblicamente il sindaco Michelangelo Betti, il vicesindaco Cristiano Masi, l’assessora Giulia Guainai e il resto della giunta che ha sposato subito la nostra proposta. Un grazie doveroso va anche allo sponsor Teslatel, ai cittadini che ci hanno sostenuto e a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questa idea si concretizzasse".

La scultura, di 80 cm di altezza e 120 cm di larghezza, realizzata in polistirolo rivestito di resina cementata, è stata così donata all’amministrazione comunale affinché fosse posizionata in uno spazio pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne. E grazie all’accordo con Unicoop Firenze e con la sezione soci Coop Cascina, la scelta è ricaduta su una rotatoria ben visibile e molto frequentata: quella davanti al Centro dei Borghi. "Siamo grati a Chiara Frassi e al Kinzika Group per la donazione di questa scultura - commenta il vicesindaco Masi - e per il significato che essa rappresenta. La scarpa rossa è infatti uno dei simboli scelti per contrastare la violenza sulle donne e la nostra amministrazione non ha esitato un attimo ad accogliere questa proposta. L’inaugurazione della scultura è stata volutamente inserita nella settimana di eventi che abbiamo organizzato per sensibilizzare la cittadinanza verso questa problematica". L’appuntamento è dunque per sabato 26 alle 9.15, quando sarà inaugurata la ‘nuova’ rotatoria davanti al Centro dei Borghi.