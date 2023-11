Palaia abbraccia la nuova sezione operativa dell'Associazione nazionale Carabinieri

Alla presenza delle autorità militari, civili e religiose si è svolta domenica 26 novembre l’inaugurazione della sezione operativa del Nucleo di volontariato e protezione civile numero 18 dell'associazione nazionale carabinieri a Palaia. La sede, ubicata nel centro storico di Palaia, è stata gentilmente concessa dal gruppo Fratres di Palaia.

Il Coordinatore Provinciale della Anc Generale Angelo De Luca, dopo aver portato i saluti dell'ispettore regionale Anc Generale Luigi Nardini, ha voluto lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne ponendo l’attenzione su tutte le vittime del femminicidio, con una menzione speciale per la giovane Giulia Cecchettin.

Proprio verso di lei e verso tutte le donne che in Italia e nel mondo sono vittime della violenza di genere, infatti, il Generale De Luca ha rivolto il proprio pensiero ricordando che "non basta il benessere economico per rendere civile una società, ma occorre una vera e propria rivoluzione culturale per creare un mondo più libero e giusto, basato sul rispetto della dignità e della libertà altrui".

Ha inoltre ringraziato il sindaco Marco Gherardini e l'amministrazione comunale per il supporto e l'accoglienza dei volontari sul proprio territorio. A testimonianza della vicinanza tra l’Anc e l’amministrazione comunale, anche l’intervento del sindaco che dopo aver salutato e ringraziato i presenti si è così rivolto ai convenuti: "Il rafforzamento sul territorio del servizio dell’Associazione nazionale Carabinieri, con l’apertura della sede a Palaia, è una bellissima notizia per la nostra comunità. La sinergia tra le associazioni e la collaborazione con l’amministrazione sono presupposti fondamentali per un effettivo accrescimento del bene comune e per dare risposte positive alle esigenze persone".

Sono intervenuti all’inaugurazione rappresentanze delle associazioni locali del capoluogo palaiese, la Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato, Maggiore Francesca Lico e il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Palaia, Luogotenente Simon Luca Prandini. Al termine dell’inaugurazione, in occasione della Santa Messa officiata da Don Holin D'Cruz presso la suggestiva Pieve di San Martino, è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri.